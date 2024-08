'Cosa nuestra', el álbum más maduro de Rauw Alejandro inspirado en la emigración

Las incógnitas por el nuevo proyecto de Rauw Alejandro siguen creciendo. Después de la publicación de su tema Déjame entrar, sus seguidores tienen muchas ganas de conocer cómo sonará su séptimo álbum de estudio.

Del disco solo sabemos las cosas que ha ido publicando el artista en sus redes sociales, como que el proyecto al completo estará disponible en otoño de este año. También usó Instagram para desvelar que se trataba del proyecto más personal hasta la fecha y una reciente conversación realizada para Billboardha confirmado su última declaración.

Gracias a la entrevista que ha concedido al medio, Rauw Alejandro ha desvelado el título de su nuevo álbum: Cosa nuestra. "Mi papá es de Brooklyn y tengo muchos familiares en Nueva York, y obviamente, hay mucha cultura puertorriqueña allí", ha declarado el cantante. "Está un poco inspirado en los años 70, la Fania All-Stars, todo eso. Es todo un personaje, y lo llamo 'personaje' porque lo veo como un concepto general. La música va de la mano con las imágenes, los videos, las fotos".

Lo más importante para él ha sido el equipo con el que ha trabajado para realizar el proyecto. Algo que también ha mencionado en la entrevista: "Somos un colectivo, una familia donde todos ponemos ideas sobre la mesa", ha declarado.

El próximo álbum Cosa nuestra (un título inspirado en el álbum de salsa de Fania de 1969) incluye los temas ya publicados Touching the Sky y Déjame entrar, destacados por su mezcla de funk, disco y R&B.

"Me siento en mi casa, leo un libro, me fumo un porro con un cafecito, miro el cielo e intento hacer un mapa mental de lo que viene. No me gusta repetir proyectos. Saturno es un álbum inspirado en los 90 con más música electrónica, así que mi próximo proyecto no será algo similar. Obviamente, mi esencia viene del R&B y eso puede encajar en cualquier ritmo", ha declarado el cantante al medio.

Después de todos los éxitos que ha cosechado en su carrera musical, estamos deseando escuchar su nuevo proyectoCosa nuestra.