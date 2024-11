Rauw Alejandro filtra su versión de 'Se fue' con Laura Pausini justo un año después de su actuación en los Latin Grammy

Te interesa Rosalía no se ha borrado (todavía) el tatuaje que se hizo en honor a Rauw Alejandro

Rauw Alejandro está listo para el estreno de su nuevo álbum de estudio, Cosa nuestra, el viernes 15 de noviembre. Una de las canciones más esperadas del disco es, sin duda, su colaboración con Laura Pausini donde ambos reinterpretan uno de los indiscutibles éxitos de la italiana, Se fue.

Para amenizar la espera y generar todavía más interés, el propio puertorriqueño ha filtrado una parte de la versión en estudio del tema apenas unas horas antes de su lanzamiento. Un lanzamiento, de hecho, muy esperado y muy controvertido, ya que Pausini desveló en febrero de 2024 que la canción ya estaba grabada, pero que no podría ver la luz por los problemas del artista con su discográfica Duars Entertainment.

"Rauw y yo ya grabamos nuestra canción. Sin embargo, tiene problemas de contrato con su discográfica y hasta que no le den autorización no podemos publicar", dijo la italiana. Estos conflictos se remontan hasta finales de 2023, cuando Rauw Alejandro tuvo que cancelar conciertos con su gira.

"2023 no ha sido mi mejor año, problemas familiares, personales, de salud y también problemas internos en mi equipo", explicó el propio cantante. "Estoy haciendo todo lo posible en mis manos junto a mi equipo legal, para que los culpables en las fallas de estos shows se hagan responsables. La organización no ha sido la correcta por terciarios. No es común ver un "reggaetonero" llenar todas las arenas en Europa, parece que nos han subestimado", dijo.

Sin embargo, meses después de todo esto, Rauw Alejandro se ha liberado de sus conflictos profesionales y ha enseñado al público unos 50 segundos de su versión con Pausini.

Rauw Alejandro, Rosalía y 'Se fue'

Pero ahí no se queda la historia: la relación entre el puertorriqueño y Se fue se remonta hasta hace justo un año, el 16 de noviembre de 2023, cuando Rauw Alejandro interpretó el tema en una emotiva actuación en los Latin Grammy. Muchos espectadores entendieron este espectáculo como una despedida de su relación amorosa con Rosalía, que tuvo lugar entre 2019 y 2023.

La cantante española, por su parte, también actuó en esa misma gala con el show de apertura, donde cantóSe nos rompió el amor de Rocío Jurado. Algo que, por supuesto, también se interpretó en redes sociales como un guiño a su romance con Rauw Alejandro.

Ahora, a partir del 15 de noviembre y justo un año después de comienzo de toda esta historia, el público ya podrá disfrutar de la versión en estudio del puertorriqueño con Laura Pausini de Se fue.