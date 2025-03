Rayden vuelve a la música y explica su decisión: "No es por marketing"

Rayden vuelve. El rapero y escritor alcalaíno, conocido por temas como Haz de luz, anuncia que retoma su carrera musical tras haber celebrado sus últimos conciertos en septiembre de 2024. Durante aquellos shows en La Riviera de Madrid, el público le pidió a gritos que se quedara, a lo que él respondió: "No sé cómo será... Ojalá que dentro de cinco, seis o siete años, cuando mi hijo crezca, sienta que tengo cosas que compartir...".

Sin embargo, no ha hecho falta que transcurrieran tantos años para que Rayden tome la decisión de volver a la música. En una entrevista con El País publicada este 26 de marzo, el artista revela que ha perdido el miedo a ser un "padre ausente" para su hijo de ocho años, algo que le ha impulsado a reconciliarse con su profesión.

Aunque asegura que no echa de menos los escenarios, Rayden sí siente nostalgia por "la música". "En Nepal, tuvimos una meditación basada en 'dar voz' y me hice esta pregunta: '¿Si me quitase los miedos de ser un padre ausente y de no estar a la altura del público, seguiría haciendo música?'. La respuesta fue 'sí'. Aunque no volveré a los tiempos que demanda la industria", comenta.

Sin embargo, Rayden desconoce cuándo publicará nueva música, aunque desvela que tiene varias canciones que no sabe qué hacer con ellas. "Tengo una, pero no voy a sacar nada de momento y cuando sea será de forma orgánica. [...] Trata de todos los cambios que he tenido este tiempo. Con Delaporte, en Nepal, también he compuesto tres canciones".

Rayden: "No es por marketing"

En la entrevista, Rayden deja claro que su decisión de volver a la música no responde a una estrategia de marketing, sino que se trata de un cambio de mentalidad que proviene de su vida personal. "No es por marketing, no voy a anunciar ninguna gira, disco o single. Prefiero desdecirme por algo bonito como esto a excusarme en que he cambiado", asegura.

Y añade: "Tomé esa decisión porque tenía miedo de que mi hijo se olvidase de mí al pasar tanto tiempo fuera de casa. Recuerdo estar en Latinoamérica y verle pixelado por videollamada, como una mancha. Ahora me he quitado la capa de padre y me he dado cuenta de que está orgulloso de mí. Cuando vuelva, lo haré para expresarme, pero sin pensar en los requerimientos del oficio. No quiero negar una cosa [la música] que me hace bien".

Rayden nunca ha abandonado la música al cien por cien

Aunque Rayden pausó de forma ilimitada su carrera como músico, en realidad nunca se separó del todo de su pasión. Así lo demuestra su papel como miembro del jurado que eligió las canciones que participaron en el Benidorm Fest 2025.

Además, este mismo mes de abril participará en el SanSan Festival 2025 como 'oficiante de bodas'. "Un año más, Rayden oficiará las bodas más románticas y divertidas en la capilla del festival para quienes así lo deseen. Si sois de los que queréis daros el 'sí, quiero' en el mejor entorno musical, solo tenéis que rellenar el formulario", informa el festival de música.