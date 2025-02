Rayden responde al odio recibido por el Benidorm Fest 2025: "Solo soy una de las once personas que eligen las propuestas"

Rayden, cantante español recién retirado de la música, forma parte del equipo compuesto por otras diez personas que deciden qué canciones participarán en el Benidorm Fest entre todas las elegidas.

Desde que tomaron la decisión final, Rayden no ha escondido públicamente su entusiasmo con los 16 temas elegidos. "Cuando salgan muchas canciones creo que la gente se va a sorprender, sobre todo del talento de las canciones y lo competitivas que son", decía a VerTele antes de que se publicaran las composiciones.

Sin embargo, una vez conocidas las 16 candidaturas del Benidorm Fest 2025, muchos usuarios en redes sociales criticaron que el cartel no estaba a la altura de un festival que busca ser un referente de la música española. Y ahora, tras la celebración de la final el sábado 1 de febrero, Rayden ha respondido a todas las críticas que ha recibido con una publicación en su perfil de x (antes Twitter) el domingo 2 de febrero.

El comunicado de Rayden

"Semana larga en Benidorm y ya de vuelta a casa. Ha sido una aventura bonita estos dos años como uno de los asesores de un festival tan potente y exigente como es el Benidorm Fest", empieza diciendo. "Felicidades a los más de 300 trabajadores que hacen posible esto, jurado y presentadoras increíbles. También a todos los equipos de los 16 artistas y grupos por el esfuerzo y por dar lo mejor de vosotros. Y mucha suerte a la ganadora en Basilea [Melody]".

Así, tras unas palabras cordiales, llega la parte más personal del texto. "Dicho esto, creo que está siendo desmedido el odio que estoy recibiendo por parte de un pequeño sector eurofán. Entiendo las ganas por hacer un buen papel en Eurovisión, pero cuando la euforia se torna en odio ya es otra cosa", asegura.

Así, Rayden recuerda que "solo" es "una de las once personas que eligen las propuestas": "Si votara yo solo, sería una cosa TOTALMENTE diferente, pero que votemos tanta gente hace que sea más coral y cercano a lo que este festival (con sus singularidades), pide. Quizás, no debería compartir la ilusión por este festival. Esto genera expectativas que pueden volverse en mi contra, asumo el mea culpa, pero me puede la ilusión", zanja.