La reacción de Blanca Paloma tras el resultado de Eurovisión

Blanca Paloma se arriesgó y Europa no le entendió.

A nivel técnico y vocal, EAEA era una propuesta perfecta, y se postulaba como una de las favoritas para ganar Eurovisión según las casas de apuestas, pero no ha terminado de convencer a los eurofans internacionales.

Mucho trabajo detrás hasta el último momento, una ejección milimetrada y toneladas de ilusión que han valido el puesto 17 en el festival, dejando un sabor agridulce.

Un vez terminado el certamen —en el que la sueca Loreen se ha coronado como ganadora por segunda vez —Ruth Lorenzo, encargada de dar los votos de España, ha tenido la oportunidad de conectar con Blanca a través de RTVE e intercambiar sensaciones y opiniones.

La reacción de la ilicitana ha sido ejemplar, y no se le ha borrado la sonrisa de la cara en ningún momento.

"Si es que estoy feliz. Estoy feliz con cada una de las actuaciones que hemos hecho aquí. Esto, más que una competición de canciones, era también una competición de resistencia. Llevamos mucho días muchos meses, preparándonos para esto y creo que lo hemos dado todo hasta el último momento", ha comenzado explicando.

"Yo estoy feliz con la ejecución de esta actuación y me la quedo como una fortaleza, como un punto de partida y, además, una valentía de haber traído hasta Eurovisión algo tan particular que era arriesgado. Y yo de verdad desde aquí quiero animar a que la gente no deje de arriesgarse, de ser valiente con propuestas diferentes, porque esto es ir sembrando para que la planta crezca y que la gente vaya conociendo también nuestro folclore que es muy particular, muy especial y poco a poco ir conectando y pellizcando a toda esa gente", se ha sincerado.

"Hemos hecho muy buena actuación y estoy muy orgullosa. Me llevo esto para toda la vida. Hay mucho trabajo aún por hacer. Es una semilla para exportar el flamenco más allá", ha añadido.

Blanca Paloma también ha dado declaraciones sobre su paso por eurovisión en el photocall postfestival frente a todos los medios, donde sigue manteniendo que esta muy feliz y orgullosa con el resultado, y que conocía los riesgos de llevar esta propuesta.

"Estoy molt bé, estoy feliz, estoy muy agradecida, porque hemos llegado hasta aquí con una propuesta muy arriesgada. Estabamos preprados para todo, para ganar y para lo que ha pasado también, no es malo. Yo animo a que futuros candidatos no dejen de presentar propuestas diferentes, arriesgadas, de raíz... En fin, es un trabajito que se tiene que ir haciendo poquito a poco, y aquí está la semilla plantada, yo creo que aquí hay Paloma pa' rato, esto es un empujón muy grande para mi, y lo que yo me llevo más valioso de todo esto es las tablas, haber salido a ese escenario como si fuera mi casa y hacer lo mío y disfrutarlo y conectar con la gente, quizá no tanta con la que nos hubiesemos imaginado, bueno, porque estamos haciendo algo muy particular, muy especial", ha recalcado.

Lo que queda claro después de estas declaraciones es que el viaje de Blanca Paloma no ha hecho más que despegar, y que está más que preparada para seguir volando.