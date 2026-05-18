La reacción de Shakira al ganar su batalla con Hacienda: "Mi mayor deseo es que sienta un precedente"

Shakira ha ganado su batalla legal con Hacienda después de ocho años de lucha.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a la cantante en la última causa legal que mantenía abierta con Hacienda. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa FM, el tribunal confirma lo que la artista y su equipo han defendido desde el primer día. Según estos, era materialmente imposible que en 2011 la intérprete de Soltera pasase en España el tiempo legal exigido.

No obstante, la sentencia de la Audiencia Nacional apunta que la Administración no ha sido capaz de argumentar la permanencia de la cantante en España durante 183 días y, por tanto, Hacienda tendrá que devolverle a la cantante 60 millones de euros que tenía retenidos más intereses, correspondientes al capital de trabajo de aquella gira mundial y los gastos de la misma.

Las palabras del abogado y de Shakira

Tras esta resolución, el equipo legal de Shakira ha compartido un comunicado poniendo en valor el esfuerzo y el desgaste de la intérprete de Waka Waka: "Esta resolución llega tras un calvario de ocho años que ha supuesto un desgaste inaceptable, reflejo de una práctica administrativa poco rigurosa".

"Shakira ha tenido la fuerza y los recursos para llegar hasta el final, pero este modus operandi asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse", expone el abogado de la artista, e insiste en que "supone un alivio inmenso y un profundo orgullo comprobar el rigor e independencia de nuestros tribunales y nos reconforta constatar que, frente a posiciones administrativas inaceptables, podemos confiar en una Justicia que funciona de verdad y asegura la prevalencia de la ley".

La propia Shakira también se ha pronunciado sobre la resolución y todo lo que ha sufrido durante el proceso: "Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio".

"Nunca hubo fraude"

"Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", ha insistido la artista.

La intérprete de Loba ha insistido en que su imagen se ha visto visible afectada todos estos años por esta causa: "Durante casi una década, se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes".

"Mi mayor deseo es que este fallo sienta un precedente para Hacienda"

"Hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia. Mi mayor deseo es que este fallo sienta un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria", ha lanzado la colombiana contra Hacienda.