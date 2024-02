El regreso de La Raíz tiene fecha: el grupo anuncia concierto en Madrid en 2024

El regreso de La Raíz empieza a coger forma y la banda ya ha anunciado un concierto para 2024.

Una semana después de hacer pública su vuelta a los escenarios, el grupo ha compartido en Instagram la fecha y la ciudad del que será su primer bolo del año.

La ciudad elegida ha sido Madrid. El lugar, el Wizink Center. Y el día, el viernes 22 de noviembre de 2024.

La banda de Gandía ha hecho público el anuncio a través de Instagram y ha añadido que pronto se sabrá cuándo estarán disponibles las entradas.

Por ahora no hay más fechas de conciertos, pero no se descarta que pueda haber más. "Habrá una pequeña gira que empezará con ese concierto en el WiZink de Madrid. Vamos a probar las sensaciones para ver lo que alargaremos después. Puede que sea un año. No va a ser duradero, va a ser un reencuentro", dijo Pablo Sánchez, líder de la banda, en El País.

En la entrevista, publicada este miércoles 14 de febrero, también confirmó que no sacarán un nuevo disco, aunque sí canciones: "Hacer un disco de una banda de once es muy complejo. Sí que saldrá algún tema nuevo pero la dedicación a la banda no va a ser como antes".

El regreso de La Raíz a los escenarios se produce más de cinco años después de su despedida en 2018 y se produce al completo. Los once componentes que tenía el grupo cuando cuando se despidieron están de regreso en esta esta nueva etapa.