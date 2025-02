El reivindicativo mensaje que podría esconder el vestido de Shakira en los Premios Grammy 2025

Shakira eligió una adaptación de un diseño de la firma italiana Etro para acudir este domingo a la gala de los Premios Grammy 2025, en la que recogió el premio a Mejor Álbum Pop Latino por Las Mujeres Ya No Lloran.

La cantante de 48 años recogió el galardón de la mano de Jennifer Lopez y lo agradeció con un sentido discurso en el que se acordó de sus compatriotas. "Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país. Sois queridos, valéis la pena y siempre lucharé por vosotros", dijo la cantante, que también se acordó de las mujeres trabajadoras y de sus hijos Milan y Sasha.

Precisamente las modificaciones de su vestido, un original de Nicolas Bru, han sido vistas como un guiño a todos los colombianos y latinos que han tenido que dejar su país. Así, según señala Hapers Bazaar, el original está compuesto por un body naranja brillante combinado con una falda de encaje transparente, mientras que la falda del vestido de Shakira cuenta con un estampado de flores y mariposas cubierto de lentejuelas y una larga y espectacular cola que caía en cascada hasta la alfombra.

Estas mariposas podrían ser una representación de la mariposa monarca, conocida por migrar desde Canadá y Estados Unidos a México para luego repetir el ciclo de migración año tras año. Como pasa con los inmigrantes, esta especie recorre largas distancias, en concreto 5.000 kilómetros, con el objetivo de sobrevivir. Tienen que partir en otoño antes de que llegue el frío porque, si se demoran demasiado, las bajas temperaturas acabarían con ellas.

Shakira no hizo referencia a este guiño estilístico pero sí habló de inmigrantes durante la gala y también en la alfombra roja. "Nadie nos puede quitar lo que valemos, lo que somos, lo que tenemos que ofrecer al mundo. Yo he sido también una inmigrante aquí que llegó a este país con un sueño y solo espero que este país pueda seguir acompañando, protegiendo y, sobre todo, valorando lo que la comunidad latina tiene que ofrecer. Desde esa fuerza laboral que somos y también intelectualmente y artísticamente. Los latinos somos una fuerza imparable. No me cansaré nunca de luchar con ellos y por ellos", dijo a Los Angeles Times.