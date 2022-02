El revelador discurso de Farruko en los premios Lo Nuestro: "No me estoy despidiendo, estoy haciendo una transición"

Farruko ha sido reconocido en la última edición de los premios Lo Nuestro con el galardón especial a la "excelencia urbana". El puertorriqueño, que lleva 15 años de trayectoria musical, se ha convertido en uno de los referentes del género urbano.

Al subir al escenario para recoger su premio, se llevó una enorme sorpresa al ver que las personas que se lo entregaban eran sus cinco hijos, tres que ha tenido con su pareja Kairy López y dos de relaciones extramatrimoniales.

Entre lágrimas por este momento tan emotivo, Farruko inició su discurso de agradecimiento: "Se siente grandioso, se siente glorioso y en realidad no he agarrado el premio, porque el premio fueron quienes me lo dieron. Les agradezco el reconocimiento, les agradezco el cariño por todos estos años, les agradezco por darle de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos".

A continuación, reveló que se encuentra en un momento de transición, como ya anunció hace unos días tras asegurar que había tenido un encuentro con Dios: "No me estoy despidiendo, sólo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer al mejor Farruko que hayan visto".

En esta conversión al cristianismo y en su camino a ser mejor persona, Carlos Efrén Reyes —nombre real de Farruko— aprovechó para hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo en el mundo que está provocando el sufrimiento de muchas personas: "Y este momento es la excusa perfecta que voy a utilizar para no hablarles de religión, hablarles de una realidad. Este mundo cada vez se enfría más; no lo digo yo, lo dicen las noticias. Hoy en día la guerra que estamos viviendo es Rusia con Ucrania; muchos inocentes muriendo. Lo dice en Puerto Rico ahora mismo mi hermano que batalla en una cama luego de un atentado por disparo. Quizá aquí hoy estamos celebrando mi carrera, pero allá afuera hay mucha gente sufriendo con una necesidad increíble".

Además de recoger su galardón, Farruko subió al escenario junto a O’Neill y Pedró Capó para interpretar su temas Ki, Pepas —de la que ha pedido perdón por su letra— y El incomprendido.