Joaquín Reyes es Farruko, que odia 'Pepas': "Se me apareció la Virgen de Miami, Merry Beach, y me dijo 'arrepiéntete'"

Los envidiosos dirán que es Joaquín Reyes, pero no. El mismísimo Farruko ha viajado a Madrid para charlar con Ana Morgade y Valeria Ros de su reciente incursión en el cristianismo.

La Virgen de Miami se le apareció en su jardín

Pepas fue la canción de 2021. Así lo anunció la revista Time, que colocó el himno de Farruko como el primero de su lista de éxitos. Pues bien, el puertorriqueño no volverá a cantar la canción en sus conciertos.

"Es la canción de un pecador, el antiguo Farruko, pero Farrukito ya está cogido", cuenta el artista, que tuvo una visión en el jardín de su casa. "Vi una luz y se me apareció la Virgen de Miami, la patrona de Miami, la Merry Beach", cuenta.

El cantante se arrepiente de incitar al consumo de drogas y de no pasar tiempo con sus hijos. "Me hizo pensar qué estaba haciendo con mi vida, me dejó un post it y me dijo 'arrepiéntete', 'el fin de los días se acerca'", explica el artista, que asegura que la Virgen le pidió que se arrepintiese de todos sus temas. "Del flequillo sí que no me dijo nada, ni de borrarme los tatuajes", apunta.

Cómo es el nuevo Farruko

La aparición ocurrió poco antes de su concierto en Miami, por eso paró el show para contarle al público cómo se siente ahora. "Soy un cristiano renacido, un nuevo Farruko", dice antes de asegurar que ahora bendice bebés.

"Los coches ahora los voy a bendecir, pero no me voy a deshacer de ellos, para Semana Santa vamos a hacer una procesión de costaleros reggaetoneros", adelanta el artista, que como ya no tiene tiempo de hacer una talla sacaran a la Merry Beach original.

Puedes ver a Joaquín Reyes como Farruko en el minuto 46:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.