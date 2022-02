Farruko explica en un concierto que tuvo un encuentro con Dios y pide perdón por la letra de 'Pepas'

Farruko dice que no va a volver a cantar Pepas . El cantante puertorriqueño interrumpió un concierto en Miami para anunciar su conversión al cristianismo y pedir perdón por sus letras. "Me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón".

Pepas fue la canción de 2021. Así lo anunció la revista Time, que colocó el himno de Farruko como el primero de su lista de éxitos. Pues bien, el puertorriqueño no volverá a cantar la canción en sus conciertos.

Farruko lo anunció este fin de semana durante un show en Miami, que interrumpió para anunciar su abrazo al cristianismo y pedir perdón por el contenido explícito de sus canciones. El cantante se arrepiente de incitar al consumo de drogas y de no pasar tiempo con sus hijos.

"He logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año pasado, pero ¿les digo algo? Yo por las noches lloraba, por las noches me sentía vacío. Siendo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo... Mis hijos no podían verme. No podía ver a mis hijos. Destruí mi primera familia, hice daño a otra muchacha que me quiso y me aceptó tal y como yo era... "

Farruko, que tiene cinco hijos de distintas relaciones, dice que se dio cuenta de sus pecados y de sus errores tras un encuentro con Dios.

"Farruko tuvo un encuentro con Dios y lo hizo tocar el fondo. Me dijo, 'recuérdate de dónde te saqué'. Hoy en día puedo decir que Dios está breando conmigo. Hoy en día puedo decir que no importa lo que pase en tu vida, aunque tú te derrumbes, Dios te ama así como eres. No tengas miedo. Todos somos pecadores, lo dice la Biblia. Aquí no hay ninguno bueno, ninguno bueno"

"Fui el único que me creí mi propia mentira porque mi canción estaba número uno. Yo no sabía el mensaje que estaba diciendo en mis canciones le decía a la gente. Te tomas una pastilla para que seas feliz y disfrutes de la vida. ¿Tú sabes qué? Yo no me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón"

Después de este acto de arrepentimiento. Farruko lanzó un consejo a su seguidores y les recomendó que al salir del concierto no fuesen a una discoteca, que fuesen a ver a esa persona que quieren para darles un abrazo.

"Valoren la vida porque no sabemos si nos vamos a salvar, no sabemos qué va a pasar. Yo siento la presencia de Dios para mí"

"Abraza a sus hijos, abraza a tu pareja, abraza a tu mamá, abraza a tu papá... ¿Sabéis por qué? Porque nada en este mundo es eterno. Sólo nosotros y eso sólo lo hizo Dios. Si quieres salvarte, si quieres vivir una vida plena, buena, no tener problemas en la vida..."

¿Qué significa la letra de 'Pepas'?

Farruko no volverá a cantar Pepas, una canción que sí, incita al consumo de drogas. Porque Pepas en Puerto Rico es pastillas.

En la web Tesoro Lexicográfico del español de Puerto Rico explican que Pepa es "cápsula donde venía la droga", "pastilla que toman los drogadictos", "cápsula o pastilla de estupefaciente" o "Barbitúricos. Droga. Narcótico. Pastilla estimulante". La web del Ayuntamiento de Buenos Aires da más detalles del tipo de pastillas y aclara que son de la categoría de alucinógenas. Aparece en el apartado ¿Qué es el LSD, ácido lisérgico?

Para confirmar el significado de Pepas, está la letra de la canción. Porque ya se sabe que para tragar una pastilla (sea del tipo que sea) lo único que hace falta es líquido y la letra dice así:

Pepa y agua pa' la seca

To' el mundo en pastilla' en la discoteca

Pepa y agua pa' la seca

To' el mundo en pastilla' en la discoteca