La revolución musical de Antonio Orozco cierra con broche de oro la semana de conciertos en Sevilla

La Revolución ha llegado a Sevilla.

Palmas y taconeos flamencos se han apoderado de la Plaza de España acompañados al grito de "Antonio, Antonio, Antonio…" mientras los fans esperaban que Antonio Orozco subiese al escenario para cerrar la Santalucía Universal Music Week.

El artista catalán ha llegado a la tierra de sus padres dispuesto a darlo todo, con la mayor de las energías, que no ha tardado en contagiar al público: saltos, bailes y gritos a pleno pulmón que han llenado el aire de buenas vibraciones.

Orozco no ha perdido la sonrisa, que se acrecentaba cada vez más cuando escuchaba a sus fans corear sus letras, sobre todo en Ya lo sabes y El Viaje. "Qué fuerte Sevilla" ha dicho el cantante con un gesto de ilusión e incredulidad mientras se llevaba las manos a la cabeza. También se le han escapado carcajadas de la emoción en Estoy temblando y Llegará.

Antonio ha estado tan arriba durante el concierto que hasta se ha tenido que quitar la corbata del calor y lanzarla al público, que se ha vuelto loco por conseguir esta prenda de su cantante favorito. La chaqueta también se la ha quitado, pero no para lanzarla, la ha cambiado por otra de color morado.

Tampoco ha sido lo único que ha cambiado. Cuando se acercaba el final, el artista ha convertido los saltos en sentimientos, y ha sacado su lado más emocional para interpretar Tu Héroe, Entre Sobras y Sobras Me Faltas y Devuélveme la vida.

Deshecho en halagos con Sevilla

Tras 45 minutos de show, el artista ha parado para saludar a su público sevillano y dedicarle unas palabras, tanto a ellos como a la ciudad, que acaba de acoger la 24ª. Edición de los Latin Grammyen la primera vez que los premios más importantes de la música latina salen de Estados Unidos.

“Muy buenas noches a toda la gente de Sevilla, es un placer, un honor, diría yo, tener la oportunidad de estar esta noche, en este escenario, en este lugar, con este público, quiero decir, si me pinchan no sangro”, ha comenzado diciendo el intérprete, provocando los vítores de los asistentes.

Antonio ha continuado su discurso lleno de orgullo, haciendo poesía sobre la capital hispalense: "Estos días la ciudad está hermosa, como siempre o como nunca. Preciosa, iluminada, un lugar épico donde un montón de gente y de artistas que han venido de lugares que están muy lejanos han podido de repente disfrutar de la bienvenida del abrazo cálido y la sonrisa eterna de la ciudad de Sevilla, eso es lo más bonito".

"Está feo comparar y os prometo que no soy mucho de hablar, un periodista me preguntó ayer qué pensaba de que los Latin Grammy fuesen en Sevilla, digo ‘me parece tarde, los Grammy tendrían que estar en Sevilla desde la primera edición, que nadie se disguste, hacen falta 70 veces Las Vegas para hacer una Sevilla' y no lo digo yo, lo dice la historia. Cuando estaba por los pasillos del FIBES no me lo podía creer, miraba donde miraba, había talento, que gusto que sea en Sevilla, ojalá por muchos años más" ha culminado el artista entre aplausos.

Además, el intérprete ha dejado claro que sabía que su gira tenía que empezar y terminar en la capital andaluza:

"Me gustaría esta noche deciros que cuando a uno le proponen eso hay cosas difíciles de creer, da igual cuantos años lleve uno en esto. La verdad estamos todos superemocionados en realidad esta noche es muy importante te para la historia de la música de nuestro país y es obviamente una cosa mucho más pequeña, pero termina una gira, un espacio y un tiempo. Yo decidí que este iba a ser el último concierto y decidí que, de alguna forma, fuese donde todo empezó hace muchos años.", ha empezado expresando.

"Esto no es un adiós, sino que es un proceso que empezó hace casi cuatro años, pero cuando me dijeron que tocábamos aquí dije 'hay que saber terminar'. Y es que los conciertos son como las canciones que uno escribe y no tendrían que haberse escrito antes, hay cosas que se cantan, que un día dejan de ser canciones y se convierten en el recuerdo pasajero y en el recuerdo de mucha gente, que uno no quería, pero pasó; hay canciones que uno no tendría que haber escrito nunca, pero pasó [...] Me gusta terminar contigo esta noche porque te juro que voy a empezar contigo de nuevo", ha asegurado el cantante

Justicia para Pablo Alborán

Entre canción y canción, Antonio ha aprovechado para reflexionar: "Por favor, no quiero contrariar a nadie, para mí, lo que está pasando estos días aquí es que hay un montón de cosas que convergen en el origen, mucho arte, mucho talento, muchísimos artistas…".

"Todos han llegado a esta tierra y han traído un montón de cosas, pero se han llevado muchas también. No soy mucho de contrarias, de hecho prefiero estar en paz conmigo mismo, y no decir lo que opino, pero esta noche no puedo evitarlo, espero que nadie se moleste", ha dicho antes de coger carrerilla con su defensa a Pablo Alborán, que un año más, se marcha a casa con las manos vacías tras sus nominaciones a los Latin Grammy.

"Mejor canción del año, Pablo Alborán, mejor disco del año, Pablo Alborán, mejor disco del año de los últimos 15 mil años Pablo Alborán, corazón de año, alma de cristal, la voz que nadie tiene, Pablo Alborán, ¿qué nos pasa a todos los de la Academia, estamos sordos? Mejor artista del siglo, Pablo Alborán, ¿sabes que por qué?, porque sin saberlo todos los que estamos aquí estamos hechos de pedacitos de ti", ha dicho antes de empezar a cantar su emblemática canción.

Homenaje a Pau Donés y su amiga Laura

No es importante lo que pasa, sino no olvidarlo nunca, ha dicho el cantante antes de homenajear a su amigo Pau Donés, que en paz descanse, con el famoso temas de Jarabe de Palo, Depende.

El coach de La Voz también ha querido dedicar a todos los que han venido desde fuera para su concierto, que parece que han sido muchos por los gritos tras escuchar esta dedicatoria, pero no ha sido la única de la noche.

El barcelonés ha aprovechado su escenario para tener un precioso gesto con una amiga, Laura, que trabaja todos los días con ella en la oficina, y que no está pasando por una buena racha.

“Hoy me gustaría de acordarme de una amiga mía que se llama Laura, que no está pasando el mejor momento de su vida, le diré 'esto está hecho', los héroes son héroes porque nadie sabe que lo son, déjame que te cante porque llevo toda mi puta vida esperando este momento, llevo toda la vida intentando cantarte a la cara. Jamás desaparece lo que jamás se olvida”, ha dicho antes de interpretar uno de sus temas más emotivos que ha dejado al público con el corazón en un puño.

Pero Orozco tenía que volver a despedirse por todo lo alto de la ciudad que ha escogido para decir adiós a su eterna gira: Hoy será, porque hoy ha sido y siempre será, un día inolvidable en la ciudad que tiene un color especial.