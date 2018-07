Ricky Martin estrena el videoclip de "Vida"

Ricky Martin estrena hoy el videoclip de la canción Vida, ganadora del concurso SuperSong. El tema, compuesto por el norteamericano Elijah King, fue elegido entre un total de 1.600 presentados por músicos aspirantes y fans del fútbol de 29 países distintos para ser interpretado por Ricky Martin en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

La energía, la diversión, la sensualidad y la cultura de los brasileños, acompañadas de la música y el fútbol, son los protagonistas del vídeo, grabado durante tres días en Río de Janeiro. Un centenar de personas –entre ellas niños, bailarines, modelos, futbolistas y artistas de capoeira y samba– formaron parte del elenco, cuidadosamente escogido para representar la diversidad del pueblo brasileño. En el vídeo, Ricky Martin aparece muy relajado, bailando en la playa, montando bicicleta, observando el atardecer y practicando el passinho, famoso baile local derivado del funk. Todo inspirado por el atractivo ritmo latino de la canción.

El cantante ha declarado que ha sido un placer ser parte de este proyecto: "Es un sentimiento increíble el poder tener la oportunidad de participar en una iniciativa global como lo es el SuperSong. He disfrutado cada parte del proceso, desde el momento en que recibí la invitación de Sony a participar hasta la elección del ganador entre los miles de participantes, la grabación y el viaje a Brasil para grabar el vídeo. Me siento afortunado por tener la oportunidad de participar en esta iniciativa global. ¡Me apetece mucho poder cantarla ante el público y estoy deseando que comience la Copa del Mundo!”.

Vida, además de ser uno de los temas oficiales Brasil 2014, se incluirá en el disco One Love, One Rhythm- The 2014 FIFA World Cup Official Album.