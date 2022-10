Rigoberta Bandini anuncia cuáles son sus planes para 2023 después de anunciar su parón

Rigoberta Bandini acaba de lanzar La Emperatriz, su primer disco en el que aúna ocho de sus canciones más conocidas, con cuatro nuevas en las que la artista se ha basado en la maternidad y en la pequeña familia que ha construido junto a su pareja, el también músico Esteban Navarro.

En una entrevista para El matí de Catalunya Radio, Paula Ribó —nombre real de Rigoberta Bandini— ha explicado porque ha decidido editar un álbum: "Sentí la necesidad de culminarlo todo en un trabajo, pero era rarísimo porque este trabajo ya existía. Entonces escogí las canciones que más me representan con otras canciones que conforman un trabajo del que me siento orgullosa y sobre todo es una selección de canciones que si las escucha alguien que no me conoce, me conocerá un poco más".

Aunque su trayectoria musical se remonta muchos más años atrás, el proyecto de Rigoberta Bandini nació hace tan sólo tres años, en pleno confinamiento. Un proyecto que creció vertiginosamente con su candidatura al Eurovisión Fest con Ay mamá, que se convirtió en todo un éxito y en una de las canciones más escuchadas del año.

En ese momento, Rigoberta Bandini estaba en boca de todos, y reconoce que esta sobreexposición mediática le llegó a sobrepasar: "Cuando tienes tantos ojos mirándote es incómodo. Porque yo solo se hacer canciones y el exceso de interés mediático es algo que si que me ha incomodado". Por otro lado, confiesa que en conjunto la valoración de todo lo que ha ocurrido durante los últimos meses ha sido muy positiva.

La nota de voz de 'Canciones de amor a ti'

Canciones de amor a ti es el tema con el que ha presentado La emperatriz. Dedicada a su hijo Nico, la canción incluye una nota de audio en la que habla de la maternidad.

Lejos de lo que puede parecer, no se trata de una nota de voz enviada a nadie: "No es una nota de voz que le enviase a nadie. Cuando estaba embarazada estaba confinada en casa por la Covid y empecé a grabarme hablando de la maternidad. Y porque quería probar movidas con notas de voz en las canciones y vi que aquí quedaba bien".

23 de diciembre, el último concierto de Rigoberta Bandini

Tras haber actuado por numerosos festivales este verano, Rigoberta Bandini inicia una gira por estadios que culmina el 23 de diciembre en Zaragoza. Ya en verano anunció que tras estos conciertos haría un parón. Pero, ¿cuáles son los planes de Rigoberta Bandini?

"Viviré una Navidad muy tranquila, comeré muchos turrones. Y el 2023 me lo planteo como un año de volver a la creación y de volver a mí misma", ha explicado, y ha añadido: "Pero eso no quiere decir que no vuelva. Siento que tengo muchas canciones por sacar pero sí que es cierto que no me he puesto ninguna fecha en el calendario, no tendré prisa".