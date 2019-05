Rihanna confirma que está trabajando en su nuevo disco de reggae

¡¡Confirmado!!. Rihanna ha confirmado a la revista T Magazine que está trabajando en un nuevo álbum, que llegará por lo menos tres años después de ANTI, su último trabajo discográfico.

Hasta ahora, todo lo relativo a la música de la cantante eran rumores y especulaciones, ya que la artista se ha centrado los últimos años en sus marcas (Fenty Beauty en maquillaje y Savage Fenty en lencería) y la verdad es que a nivel empresarial no le ha ido nada mal.

Hace casi un año, la cantante afirmaba a Vogue que su nuevo álbum iba a estar muy influenciado por sus raíces caribeñas, y parece que ya ha decidido el nombre: R9.

"Hasta ahora hemos hablado de él como R9, gracias a mis fans. Seguramente termine llamándolo así, porque me han insistido tanto con lo de «R9, R9, ¿cuándo se publica R9?» que, cómo iba ahora a aceptar otro nombre para el disco cuando tengo eso grabado en la cabeza?", decía al suplemento de The New York Times.

Además, la cantante ha hablado de su supuesta colaboración con Drake, un rumor que circulaba hace meses. "No ocurrirá a corto plazo, no creo que ocurra. No al menos en este disco, eso está garantizado", explicaba.

Sobre su supuesto dúo con Lady Gaga, la cantante asegura que todo se debe a una confusión de las redes sociales. "Puede que lo digan porque ha empezado a seguirme en Instagram. Desde luego no está en los planes ahora mismo, pero tampoco me negaría", sentenciaba.