Lady Gaga aparece por sorpresa en un bar para cantar canciones de Frank Sinatra

Lady Gaga es imparable y 2019 está siendo un gran año para ella. Su tema 'Shallow' para la banda sonora de la película 'A Star is born' ha ganado el Oscar a Mejor Canción y su actuación con Bradley Cooper en la gala del Dolby Theatre quedará grabada en la memoria de muchos.

Sin embargo, a pesar de su reconocimiento como actriz y su talento como cantante, Lady Gaga es una gran amante de los detalles más cotidianos.

La cantante se subió, para sorpresa de los asistentes, al escenario de un garito de Los Ángeles, el Black Rabbit Rose Magic. "Estoy aquí para arruinar la fiesta", bromeó Gaga.

Tras una breve conversación con la banda de músicos, con los que la cantante se mostró muy cercana y amable, la artista confesó que iba a cantar unos temas de Frank Sinatra de la manera más improvisada.

'Call me irresponsable' y 'Fly me to the moon' fueron dos de las canciones que quedaron grabadas por los fans, que no dudaron en publicar los vídeos del momentazo en Youtube.