Drake triunfa en los premios Billboard Music Awards con 12 galardones

Además, Taylor Swift , BTS y Maluma y Madonna han sido algunos de los artistas que se han subido al escenario con unos shows que no han escatimado en recursos: hologramas, coreografías imposibles... ¡Y todo en directo!

Los Premios Billboard son una fecha marcada en el calendario para los amantes de la música, además de uno de los eventos que más focos y atención mediática acaparan. Las grandes estrellas musicales se suben al escenario para presentar sus novedades y, si hay suerte, se llevan premio.

En su última edición, que tuvo lugar en el MGM Garden Arena de Las Vegas (EE. UU.), DrakeDrake se llevó 12 galardones, entre los que se encontraban los premios al mejor artista, mejor artista masculino, mejor rapero y mejor álbum por 'Scorpio'.

La rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B también tuvo una gran noche al llevarse seis distinciones.

Por detrás de ella se situaron Maroon 5 con cuatro premios y un nutrido grupo de artistas con tres galardones compuesto por Ella Mai, Luke Combs, Lauren Daigle y el reguetonero puertorriqueño Ozuna. Este cantante hispano, que la pasada semana se alzó con once galardones en los premios Billboard de la Música Latina 2019, se proclamó vencedor en las categorías de mejor artista latino, mejor álbum latino por 'Aura', y mejor canción latina por 'Te boté', un tema en el que estuvo acompañado por Casper Mágico, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam y Bad Bunny.

¡La serpiente se transformó en mariposas! La ceremonia comenzó con la actuación de Taylor Swift y Brendon Urie (Panic at the Disco!) se han subido al escenario para presentar 'ME!', su primer single de la etapa post-Reputation, en la que regresa al pop lírico y los colores pastel. ¡Pura esencia Swift!

Aunque una de las actuaciones más destacadas y esperadas fue la de Madonna y el reguetonero colombiano Maluma, que interpretaron en directo el single 'Medellín' haciendo gala de un vestuario al estilo pirata. Según TMZ, el coste de la puesta en escena de la actuación podría elevarse a los cinco millones dólares, dinero que correría cargo de la incombustible rubia. El show requiere de "una sincronización y colocación perfecta para asegurar que interactúe correctamente con las imágenes".

También pasaron hoy por la ciudad del juego otros artistas de renombre como Jonas Brothers. Joe, Nick y Kevin Jonas culminan su regreso a la música con una actuación que contagia su buena energía.

Tampoco faltó Ariana Grande, que hizo una espectacular actuación con '7 Rings', después de la polémica de su ausencia en los Grammy por no dejarla interpretar esta canción.

La banda coreana BTS ha sido uno de los grandes reclamos de esta gala, en la que se han subido con Halsey al escenario para interpretar su exitosísima colaboración, incluida en el álbum 'Map of the Soul: Persona'.

Khalid y Normani también se subieron al escenario para interpretar su colaboración 'Love Lies'.

Además, los Billboard Music Awards 2019 entregaron hoy el Premio Icono a Mariah Carey, que fue otra de las artistas que actuó en el escenario del MGM Garden Arena de Las Vegas.