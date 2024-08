Rihanna empieza a seguir a Chappell Roan en Instagram

La cantante Rihanna lleva sin publicar un álbum desde 2016, cuando lanzó al mercado Anti. Aunque durante estos años sí ha publicado colaboraciones y canciones propias que han servido de banda sonora a películas, sus fans se muestran entusiasmados ante la perspectiva de que lance un nuevo trabajo discográfico.

Por suerte, una noticia del diario británico The Sunha adelantado que el nuevo álbum de la de Barbados está al caer y su reciente actividad en redes sociales ha llamado la atención de sus seguidores, comenzando a seguir a la artista Chappell Roan en Instagram.

Las pistas que ha dado Rihanna

La artista ha hablado varias veces de sus sentimientos respecto a este y ha dejado claro que se lo quiere tomar con calma y lo sacará cuando esté preparada.

Así lo contaba en una entrevista con la revista Rolling Stone en abril de 2024: "Va a ser impresionante. Lo tiene que ser. Esa es la única razón por la que aún no ha salido. Si no lo estoy sintiendo y no estoy sintiendo que represente la evolución, el tiempo que pasé fuera... Debe ser una muestra del crecimiento, la evolución, ¿no?"

Rihanna también dejaba claro que quiere sacar a la vez las canciones y sus videoclips, pues para ella es imprescindible que haya una coherencia estética entre ambos: "Necesito la música correcta de fondo con cada visual. Simplemente no puedo llegar y grabar un vídeo donde salga hablando"

Las declaraciones de The Sun, basadas en fuentes cercanas a la cantante, completarían las declaraciones anteriores evidenciando que el álbum ya está terminado y Rihanna simplemente está esperando a sentir que es el momento de sacarlo.

¿Colaboración buscando un nuevo estilo?

Por la información que maneja el diario mencionado, parece ser que Rihanna también ha buscado alejarse de su estilo anterior en este nuevo trabajo. En ese sentido, ¿qué le podría aportar una colaboración con Chappell Roan?

El estilo de Chappell Roan bebe del Synth Pop y la música de los años 80 y 2000. Esta cantante tiene ya publicados un EP y un álbum de estudio. El álbum se titula The Rise and Fall of a Midwest Princess, y fue publicado en septiembre de 2023.

La artista ha anunciado que, aunque sin fecha fijada aún y con calma, se encuentra trabajando en un nuevo proyecto musical. ¿Colaborará Rihanna en su álbum? ¿Ella en el de Rihanna? ¿Cada una en el de la otra? Tendremos que esperar para salir de dudas, eso está claro.