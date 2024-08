Chappell Roan estalla en redes sociales por el acoso de sus fans

Te interesa Las cinco mejores canciones de 2024, según la revista Billboard

Chappell Roan se ha situado en las últimas fechas como una de las artistas emergentes más relevantes de la industria gracias a la calidad de sus canciones, consiguiendo colocar su Good Luck, Babe! como una de las mejores del año para la revista Billboard, y una estética realmente rompedora.

Una repercusión que ha aumentado el número de fans de forma exponencial con resultado positivos, como la expectación que genera cada una de sus nuevas creaciones, como negativos. Una circunstancia contra la que ha estallado en sus redes sociales.

“Necesito que me contestéis a unas preguntas”, ha sido la fórmula elegida por la estadounidense para interpelar a sus seguidores. “Si ves a una mujer aleatoria por la calle, le gritarías desde desde la ventanilla del coche, le acosarías en público?”, ha preguntado la autora de Pink Pony Club; “¿Acosarías a su familia y les seguirías?”.

Dada las situaciones planteadas por la cantante, que también menciona aquellas peticiones de un selfie por parte de sus fans en momentos que no proceden y la airada reacción en caso de que ella se niegue a tomarse una fotografía, Chapell Roan ha tenido que enfrentarse a más de un momento incómodo durante los últimos meses.

“Yo soy una tía normal y tú eres una tía normal”, ha argumentado a la hora de plantear si, en base a las publicaciones sobre su persona, sus acólitos asumen todo como una verdad.

Unos interrogantes sobre los que se ha despachado en un segundo vídeo en el que se ha mostrado realmente contundente acerca de su opinión personal. “No me importa que este abuso y acoso sea una cosa normal con gente que es famosa o un poco famosa. No me importa que sea normal. No me importa que esta clase de comportamiento loco venga asociado con el trabajo y la carrera que he elegido. Eso no hace que este bien, no lo hace normal”.

Un alegato que la artista ha zanjado con unas igualmente contundentes palabras, dedicadas a aquellas personas que consideran que tienen derecho a plantear estas situaciones a los artistas. “No me importa que cojones estéis supuestamentes legitimados a hacer cuando veis a una celebrity. Me importa una mierda si creéis que es egoísta decir no a una foto, o por vuestro tiempo o un abrazo. No es normal, es raro”, ha explicado. “Estoy legitimada a decir que no al comportamiento nauseabundo”.