Robbie Williams le dedica a sus hijos su nuevo tema, Love My Life

El próximo 4 de noviembre saldrá a la venta el nuevo trabajo discográfico de Robbie Williams , del que ya presentó el primer single, Party Like A Russian , y ahora acaba de lanzar Love My Life .

Este nuevo single, escrito por Robbie Williams junto con Johnny McDaid, componente de Snow Patrol, y Gary Go, está dedicado a los dos hijos del artista. El cantante, a través de Love My Life, ha querido transmitirles confianza y seguridad para que crezcan y progresen de la mejor manera.