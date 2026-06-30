Robbie Williams y Laura Pausini actuarán en la final del Mundial 2026

Desde que comenzó el Mundial de Fútbol 2026 el pasado 11 de junio, ha quedado claro que la competición futbolística más importante a nivel internacional se ha convertido en un espectáculo que abarca muchas más disciplinas.

Un evento deportivo que ha contado con tres ceremonias de inauguración, una por cada uno de los países anfitriones (México, Canadá y Estados Unidos), en las que han actuado algunos de los artistas más importantes del mundo como Shakira, que junto a Burna Boy han sido los encargados de componer el himno oficial de la competición Dai Dai, Katy Perry o J Balvin.

Una dinámica casi festivalera que también se extenderá a la final del Mundial 2026, en la que tomarán protagonismo durante un descanso extendido artistas de la talla de Madonna, BTS, Shakira o el dúo formado por Robbie Williams y Laura Pausini, quienes acaban de confirmar su presencia en el MetlLife Stadium de Nueva Jersey.

Una actuación en la que ambos interpretarán en directo su colaboración Desire, incluida en la versión deluxe del último álbum del artista británico, BRITPOP.

Se trata de la segunda vez que el dúo y la FIFA unen sus caminos, ya que esta actuación ya tuvo lugar durante la celebración de la final del pasado Mundial de Clubes de 2025 que enfrentó al Chelsea y al Paris Saint Germain, convirtiéndose en el himno oficial del torneo.