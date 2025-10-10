Nathy Peluso y Rawayana desobedecen en 'Malportada', su nueva colaboración
Este mismo mes tendremos entre nuestras manos el nuevo EP de Nathy Peluso, quien abre apetito con la desobediencia en Malportada, su primer single.
"La salsa es como el agua, tan necesaria, tan rica, tan delicia. ¡Vayan al manantial mi gente malportada! ¡A gozar! ¡Y esto solo empieza!". Con esta emoción presenta Nathy Peluso su nuevo single, Malportada.
Y es que Malportada es el primer adelanto del nuevo EP homónimo de la artista. A ritmo de salsa, la intérprete de Mafiosase une a Rawayana para bailar y gozar en la desobediencia.
La artista habla de libertad plena en la canción, de portarse mal y de no hacer caso a las normas desde pequeña. Y todo ello sin parar de bailar ni un segundo.
Malportada es el primer single del próximo EP de Nathy Peluso, que se estrena el 24 de octubre. En total estará formado por seis temas:
- A caballo
- Insensata
- Que lluevan flores
- No es otra canción Romántica
- Malportada
- Ángel
Letra de Malportada
Cuando estaba pequeñita
Mi mamá siempre decía
Natalia no hagas eso
Pero yo siempre lo hacía
Mientras más me digan que no
¡No!
Más me provoca hacerlo
No importa si me consigo un castigo por eso
Cucucucú
Tanto castigo y yo
Malportada
Malportada
Pero si es contigo no me importa nada
Mi primer nombre ya lo saben
Mi segundo nombre es Peligro
Siempre que hay un lío yo estoy anotada
Solo contigo yo soy
Malportado
Malportado
No sé cómo aún no me han encarcelado
Mi nombre es Alberto Horacio
Mi apellido es Sinvergüenza
Y justamente por eso
Es que tú a mi me piensas
Clásico
En casa de herrero cuchillo de palo
Zúmbale
Discúlpame, mamá por haberte escondido las notas
Pero es que esos profesores
Nunca entendieron la cosa
Me reprobaron en física y en arte
En aquella escuela
Y mira soy el artista más buen mozo de Venezuela
Tanto castigo y yo
Malportada
Malportada
Pero si es contigo no me importa nada
Mi primer nombre ya lo saben
Mi segundo nombre es Peligro
Siempre que hay un lío yo estoy anotada
Tanto castigo y yo
Malportado
Malportado
No sé cómo aún no me han encarcelado
Mi nombre Alberto Horacio
Mi apellido Sinvergüenza
Pero al final todos me llaman Malportada
Wait, Wait, Wait, Wait
Pero si entonces a ti te llaman el Malportado y a mí me llaman la Malportada
Por qué no nos portamos mal juntos
Papi?
Malportado
Malportado
Mamasita sabrosita
Llévame a la playita
Malportada
Malportada
Nos vamos pa Piñones
Qué rico Puerto Rico
Malportado
Malportado
Si no lo vas a entender
Entonces no te lo explico
Malportada
Malportada
Que la rumba buena
Malportado
Malportado
Si lo hago mal es para que no me lo pidan
Malportada
Malportada
A mi me gustan maleantes así
Malportado
Malportado
Qué rico tú rebotas tarracatún pinpin
Malportada
Malportada
Qué rico Beto