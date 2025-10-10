SINGLE HOMÓNIMO DEL NUEVO DISCO

Nathy Peluso y Rawayana desobedecen en 'Malportada', su nueva colaboración

Este mismo mes tendremos entre nuestras manos el nuevo EP de Nathy Peluso, quien abre apetito con la desobediencia en Malportada, su primer single.

10/10/2025

"La salsa es como el agua, tan necesaria, tan rica, tan delicia. ¡Vayan al manantial mi gente malportada! ¡A gozar! ¡Y esto solo empieza!". Con esta emoción presenta Nathy Peluso su nuevo single, Malportada.

Y es que Malportada es el primer adelanto del nuevo EP homónimo de la artista. A ritmo de salsa, la intérprete de Mafiosase une a Rawayana para bailar y gozar en la desobediencia.

La artista habla de libertad plena en la canción, de portarse mal y de no hacer caso a las normas desde pequeña. Y todo ello sin parar de bailar ni un segundo.

Malportada es el primer single del próximo EP de Nathy Peluso, que se estrena el 24 de octubre. En total estará formado por seis temas:

  • A caballo
  • Insensata
  • Que lluevan flores
  • No es otra canción Romántica
  • Malportada
  • Ángel

Letra de Malportada

Cuando estaba pequeñita

Mi mamá siempre decía

Natalia no hagas eso

Pero yo siempre lo hacía

Mientras más me digan que no

¡No!

Más me provoca hacerlo

No importa si me consigo un castigo por eso

Cucucucú

Tanto castigo y yo

Malportada

Malportada

Pero si es contigo no me importa nada

Mi primer nombre ya lo saben

Mi segundo nombre es Peligro

Siempre que hay un lío yo estoy anotada

Solo contigo yo soy

Malportado

Malportado

No sé cómo aún no me han encarcelado

Mi nombre es Alberto Horacio

Mi apellido es Sinvergüenza

Y justamente por eso

Es que tú a mi me piensas

Clásico

En casa de herrero cuchillo de palo

Zúmbale

Discúlpame, mamá por haberte escondido las notas

Pero es que esos profesores

Nunca entendieron la cosa

Me reprobaron en física y en arte

En aquella escuela

Y mira soy el artista más buen mozo de Venezuela

Tanto castigo y yo

Malportada

Malportada

Pero si es contigo no me importa nada

Mi primer nombre ya lo saben

Mi segundo nombre es Peligro

Siempre que hay un lío yo estoy anotada

Tanto castigo y yo

Malportado

Malportado

No sé cómo aún no me han encarcelado

Mi nombre Alberto Horacio

Mi apellido Sinvergüenza

Pero al final todos me llaman Malportada

Wait, Wait, Wait, Wait

Pero si entonces a ti te llaman el Malportado y a mí me llaman la Malportada

Por qué no nos portamos mal juntos

Papi?

Malportado

Malportado

Mamasita sabrosita

Llévame a la playita

Malportada

Malportada

Nos vamos pa Piñones

Qué rico Puerto Rico

Malportado

Malportado

Si no lo vas a entender

Entonces no te lo explico

Malportada

Malportada

Que la rumba buena

Malportado

Malportado

Si lo hago mal es para que no me lo pidan

Malportada

Malportada

A mi me gustan maleantes así

Malportado

Malportado

Qué rico tú rebotas tarracatún pinpin

Malportada

Malportada

Qué rico Beto