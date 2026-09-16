Rosalía parte como favorita de los Latin Grammy 2026 con siete nominaciones

Rosalía cumple los pronósticos y se convierte en una de las mayores nominadas a los Latin Grammy 2026, gracias a su disco LUX.

La artista lanzó este ambicioso proyecto operístico y orquestal en noviembre de 2025, y desde entonces solo ha recibido un gran reconocimiento. En los Latin Grammy opta a nada menos que siete nominaciones, entre las que destacan Canción del Año, Grabación del Año y Álbum del año. Mención especial merece también la artista en la categoría Mejor ingeniería de grabación para un álbum por Lux (Complete Works), en el que está nominado su equipo.

LUX le ha valido a Rosalía otros premios hasta el momento: la catalana se ha alzado con ocho premios de la Academia de la Música de España, un Ivor Novello Awards y un BRIT Awards, entre otros.

Todas las nominaciones de Rosalía en los Latin Grammy 2026

Mejor canción en lengua portuguesa por Memória

Canción del Año por La Perla

Grabación del año por La Perla

Álbum del año por Lux (complete works)

Mejor Álbum de Música Alternativa por LUX (Complete Works)

Mejor vídeo musical versión corta por Sauvignon Blanc

Mejor canción pop por La Perla

Así ha sido la trayectoria de Rosalía en los Latin Grammy y los Grammy

Rosalía es uno de los nombres que más ha destacado en los Latin Grammy en los últimos años, sumando un total de 24 nominaciones y 11 premios ganados hasta el momento.

En 2018 ganó a Mejor Fusión / Interpretación urbana y a Mejor Canción Alternativa por Malamente, tanto como por vocalista como por compositora.

En 2019 ganó Álbum del Año, Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum y Mejor Diseño de Empaque por El Mal Querer, además de Mejor Canción Urbana por Con Altura.

En 2020 Yo x Ti, Tú x Mí ganó Mejor Fusión/Interpretación Urbana, mientras que TKN se alzó con el Mejor Video Musical Versión Corta. Y en 2022 la catalana ganó Mejor Álbum de Música Alternativa y Álbum del Año por Motomami. De hecho, con este último hito la artista se convirtió en la primera mujer en ganar dos veces el Latin Grammy a Álbum del Año.

Además, la cantante ha ganado en Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo en los Grammy en dos ocasiones: en 2022 con El Mal Querer y en 2023 con Motomami.