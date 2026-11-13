Rosalía se apodera del escenario de los Latin Grammy con una actuación histórica

Rosalía brilló en la noche de los Latin Grammy por partida doble. La cantante se convirtió en la más premiada de la noche, con seis galardones, y se hizo con el escenario nada más arrancar la ceremonia.

La intérprete catalana era la encargada de abrir la gala, como había hecho en 2023 con aquella inolvidable versión Se nos rompió el amor, y montó para la apertura un medley de La Rumba Del Perdón, La Perla y Dios Es Un Stalker.

Rosalía empezó sola sobre un escenario minimalista, solo decorado con una enorme nube blanca, y lo hizo interpretando los primeros acordes de La rumba del perdón. Poco a poco, fueron entrenado en escena los miembros de su cuerpo de baile para acompañarla dando movimiento a la música.

De ahí pasó a La Perla, coronada como Canción de Año y Mejor Canción Pop, que los bailarines acompañaron con pasos de ballet clásico. El cierre de su número musical fue para Dios Es Un Stalker (versión Francotiradora), la incluida en LUX (Complete Works), que se llevó el premio a Álbum del Año.

"Buenas noches a todo el mundo... y bienvenidos a los Latin Grammy", dijo interrumpiendo la letra del tema para saludar a los asistentes. "Esta noche es para disfrutarla, así que vamos a disfrutar todos juntos", señaló antes de cerrar la actuación.

La noche de Rosalía y sus seis Latin Grammy

Rosalía dio así el pistoletazo de salida a una noche que se acabó convirtiendo en su noche. La cantante se hizo con seis premios, resistiéndosele solo Grabación del Año.

Álbum del año por LUX (Complete Works)

Canción del año por La Perla

Mejor álbum de música alternativa por LUX (Complete Works)

Mejor canción pop por La Perla

Mejor vídeo musical corto por Sauvignon Blanc

Mejor ingeniería de grabación por LUX (premio compartido con su equipo)

"Sé que tengo mucho que aprender y todavía no he hecho mi mejor trabajo, pero tengo todo lo que hace falta para ser la mejor", dijo al recibir el premio Álbum del Año de la mano de Juanes, y añadió como despedida: "Si El mal querer fue un sueño o MOTOMAMI una apuesta, LUX ha sido un salto al vacío".