Ultraligera añade un tercer concierto en el Movistar Arena de Madrid tras agotar las entradas de los otros dos

Tras dos años repletos de sold outs, entre ellos siete conciertos en La Riviera, y una gira multitudinaria por los principales festivales del país, Ultraligera reafirma, con su llegada al Movistar Arena, su posición como una de las bandas de rock referentes en el panorama musical actual, tanto a nivel nacional como internacional.

Tanto es así que la banda agotó en apenas dos horas las entradas de sus conciertos del 9 y 10 de septiembre, por lo que el grupo ha anunciado una tercera fecha el 8 de septiembre de 2027.

Estas tres fechas son las primeras que se conocen de la gira de presentación de su próximo disco Lapsus, cuyas restantes paradas se revelarán próximamente.

Cómo comprar entradas del tercer Movistar Arena de Utraligera

Al igual que ocurrió con los otros dos conciertos, la venta de entradas será a través de la web de Fever.

Los fans que se hayan quedado sin entradas para los primeros shows anunciados en el Movistar Arena de Madrid de Ultraligera, o aquellos que quieran repetir la experiencia, podrán acceder a la venta este viernes 13 de noviembre a las 12:00 horas.