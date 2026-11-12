U2 añade una tercera fecha de concierto en Barcelona tras ampliar también en Sevilla

¡No hay dos sin tres!

El éxito en la venta de entradas de los conciertos de U2 en España en 2027 tan solo en las preventas ha hecho que el grupo añada fechas de espectáculos en nuestro país horas antes de la venta general de entradas.

The Greatest show on earth world tour traerá a la banda irlandesa a nuestro país en mayo, y tras añadir un nuevo espectáculo en Sevilla el 24 de mayo, el grupo liderado por Bono también amplía su estadía en Barcelona.

Además del 13 y 15 de mayo, U2 actuará en el Estadi Olímpic Lluís Companys el 17 de mayo.

Cómo comprar entradas para el tercer concierto de U2 en Barcelona

Al igual que ocurrirá con el segundo concierto añadido en La Cartuja de Sevilla, los fans de U2 que quieran acudir al tercer show de la banda en Barcelona solo tendrán una oportunidad para conseguir entradas.

Será en la venta general, que se abre este viernes 13 de noviembre a las 10:00 horas a través de Ticketmaster.

Los conciertos de U2 en España