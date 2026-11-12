De Rosalía a Shakira y Alejandro Sanz: las actuaciones más icónicas de los Latin Grammy

La música en directo es protagonista de los Latin Grammy que ya suma más de 500 actuaciones en sus galas. Por su escenario han pasado las mayores estrellas de la música en español, así que elegir las mejores presentaciones es una tarea complicada. Pero sí hemos podido seleccionar un puñado de ellas, esas que han pasado a formar parte de la cultura pop del mundo latino.

Aquí dejamos algunas de las más curiosas, como la de Juan Gabriel, la presentación más larga de la historia; las que más morbo generaron, como Rosalía cantando Se nos rompió el amor sabiendo que su ex Rauw Alejandro actuaría minutos después, o las que emocionaron especialmente, como la última de Celia Cruz.

El memorable adiós de la reina de la salsa

A lo largo de su trayectoria musical, la icónica Celia Cruz ganó cuatro premios Latin Grammy —uno de ellos póstumo— y actuó en dos ocasiones en la gala: la primera en el año 2000, cuando nacieron estos premios.

Pero su performance más memorable tuvo lugar en 2002, cuando interpretó, con todo el aura que la convirtió en la reina de la salsa, una de sus más famosas canciones, La negra tiene tumbao. Esa noche, además, recibió su tercer galardón como Mejor álbum de salsa.

Celia Cruz murió diez meses después, con 77 años, por un tumor cerebral y esta fue una de sus últimas actuaciones en directo.

La ‘tortura’ de las dos estrellas del pop de los 2000

Fue la gran noche de Shakira en los Latin Grammy: estaba nominada en cinco categorías y consiguió ganar cuatro de ellas —tiene 15 en total— por su álbum Fijación Oral. Pero este de 2005 no solo se convirtió en la gala de la colombiana por la cantidad de veces que subió al escenario a recoger sus gramófonos, también porque su actuación se convirtió en una de las más famosas de la historia.

Junto a Alejandro Sanz, otra de las grandes estrellas de la música pop latina de aquellos años, interpretaron en vivo su colaboración La tortura, reconocida como Canción de año. Los dos músicos derrocharon, al igual que en el videoclip, complicidad, sensualidad y talento.

Claro que esta no es la única presentación de Shakira en estos premios: en 2000, en la primera edición de los premios, cantó Ojos así; en 2002, Que me quedes tú; en 2011, Loca; y en 2023, Acróstico, con una imagen de sus hijos proyectada en pantallas, y cerró la gala junto a Bizarrap interpretando Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

La actuación más larga de la historia: casi 40 minutos

El cantante, compositor y productor mexicano Juan Gabriel, una de las personas más influyentes de la música latina, no consiguió en vida ningún Latin Grammy. Estuvo nominado en seis ocasiones y los dos que ganó lo hizo después de haber fallecido en agosto de 2016.

Pero en 2009 fue reconocido como Persona del Año y su actuación en el Mandalay Bay Events Center de Las Vegas no pasó inadvertida. El ‘divo de Juarez’ tenía previsto un show en directo de siete minutos, pero acompañado de sus mariachis se adueñó del escenario y lo extendió 25 minutos más, lo que provocó que la trasmisión televisiva también se extendiera casi media hora más.

La performance transgénero

Thalia ha brillado en la gran fiesta de los Latin Grammy en varias ocasiones, pero en la gala de 2006 impactó con una actuación que recordó a la mítica puesta en escena de Madonna en los MTV Video Music Awards de 1990 cantando Vogue.

Al más puro estilo rococó francés de María Antonieta, pero vestida de hombre, desafiando los estereotipos de género, comenzó la mexicana a cantar su sencillo Seducción. Después se deshizo de la casaca y las chorreras para bailar con un atrevido body blanco.

La música regional mexicana se unió al pop más vibrante

Antes de que el género regional mexicano se convirtiese en tendencia con Peso Pluma, Grupo Frontera y Fuerza Régida, la música mejicana tenía uno de sus máximos referentes en Los Tigres del Norte.

En 2011, el quinteto de Sinaloa compartió escenario con la gran estrella pop mexicana, Paulina Rubio, y firmó una de las actuaciones que marcaron un hito fusionando dos géneros completamente opuesto, la tradición y el pop.

Juntos cantaron Golpes en el corazón, colaboración que grabaron juntos MTV Unplugged y es la canción número uno de la formación mexicana.

La expareja que celebró el amor

En 2016, el puertorriqueño Marc Anthony recibió galardón como Persona del Año. Para sorpresa de todos, su exmujer Jennifer Lopez, de la que se había separado en 2011, fue la artista que le acompañó sobre el escenario.

Juntos cantaron Olvídame y pega la vuelta, en famoso tema del dúo argentino Pimpinela, que cuenta una ruptura y un desamor, con la que eclipsaron lo ocurrido el resto de la noche.

“No es una persona del año, sino de toda la vida y para toda la historia. Es un honor entregarle el premio al increíble, al amor mío, Marc Anthony”, explicó la cantante neoyorquina cuando le hizo entrega del especial gramófono. Y sí, además hubo beso, ante la insistencia del público que lo pedía a gritos.

La primera gran celebración de Puerto Rico

Todos recordamos el espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl como la mayor reivindicación de la latinidad y del orgullo portorriqueño. Pero antes, el mundo de la música ya se había unido en esa tarea y una de esas ocasiones fue la actuación en los Latin Grammy de 2019 del puertorriqueño con Ricky Martin y Residente.

Las tres estrellas cantaron juntas Cántalo, una composición que reivindica la herencia musical latina y que mezcla distintos géneros, incluido el reguetón, que fue motivo de controversia en las semanas previas. Con el lema #SinReguetónNoHayLatinGrammys, se pedía mayor presencia de esta corriente musical en las nominaciones.

"A todos los músicos, a toda la gente que pertenece a la Academia, con respeto: el reggaetón es parte de la cultura latina y está representando al igual que otros muchos géneros musicales a los latinos", reivindicó Bad Bunny cuando recogió su Latin Grammy al Mejor álbum de música urbana por X 100PRE.

El poder de La Bichota

En 2018 debutó en los escenarios de los Latin Grammy interpretando Mi Cama. En la edición de 2020 presentó Tusa. Pero en 2022, Karol G firmó su actuación más importante en los Latin Grammy.

La Bichota abrió su actuación con Gatubela, rodeada de bailarines y con el escenario iluminado en rojo. Bajó del escenario para cantar entremezclada con el público Provenza y finalmente, en un set inspirado en el antiguo Egipto, cantó un fragmento de Cairo.

Las tres nominaciones de esa actuación, además del show, la reafirmaron como una referentes femeninas del reguetón y la música urbana latina mundial.

No se nos rompió el amor

Desde hace años, Rosalía es una de las grandes protagonistas de los Latin Grammy, de los que acumula 11 galardones y cuatro presentaciones —en 2026 hará la quinta— que han contribuido a consolidarla como una de las artistas más importantes en español.

Icónicas fueron sus interpretaciones de Malamente en 2018, de Con altura, en 2019, y de Despechá en 2022, pero si hay una con la que rompió todos los registros con su especial versión de Se nos rompió el amor en 2023. La canción no es suya, es de Manuel Alejandro, y la popularizó la inolvidable Rocío Jurado, pero la versión de la catalana fue un muy digno homenaje a la de Chipiona.

La emoción de Rosalía abrió la gala, que ese año se celebró en Sevilla, y minutos después fue su expareja, Rauw Alejandro, el que se subió al escenario, situación que provocó cierta curiosidad. Más cuando la catalana cambió la letra y cantó “Se nos rompió el amor de tanto usarlo, o de no usarlo".