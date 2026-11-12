U2 suma una nueva fecha en Sevilla para mayo de 2027

U2 dará dos conciertos en Barcelona en mayo de 2027 y también dos en Sevilla.

La banda irlandesa ha sumado una segunda fecha en la ciudad hispalense para sorpresa de sus fans y, al concierto ya anunciado del 22 de mayo, se suma ahora uno nuevo. La cita será el lunes 24 de mayo en el Estadio La Cartuja.

"Ante la gran demanda, The Greatest Show On Earth World Tour anuncia otro concierto", dice el mensaje compartido en las redes de Ticketmaster para compartir la noticia.

Cuándo salen las entradas para el concierto de U2 en Sevilla

Para ese concierto no habrá preventa de entradas y los fans de U2 que quieran sumarse a este fecha deberán ir directamente a la venta general que se celebra simultáneamente a la de los otros tres conciertos anunciados.

Empieza el viernes 13 de noviembre a las 10:00 horas, aunque la sala de espera abre a las 09:30. Se pueden adquirir en Ticketmaster, Live Nation, El Corte Inglés o la página web oficial del grupo.

Precios de U2 en Barcelona y Sevilla

Según los datos oficiales de Live Nation, los precios de las entradas de U2 en Barcelona y Sevilla van de los 255 a los 85 euros.

Red Zone : 181,50 euros

: 181,50 euros Inner Circle : 181,50 euros

: 181,50 euros Pista general : 181,50 euros

: 181,50 euros Grada 1 : 255,00 euros

: 255,00 euros Grada 2 : 204,00 euros

: 204,00 euros Grada 3 : 170,00 euros

: 170,00 euros Grada 4 : 113,50 euros

: 113,50 euros Grada 4 PMR : 113,50 euros

: 113,50 euros Grada 5: 85,00 euros

Todos los precios incluyen gastos de gestión e impuestos, aunque Ticketmaster aplica un cargo de 2 euros por transacción no incluido.

Mapa orientativo del Estadio La Cartuja para U2 | Ticketmaster

Para la venta, está activada la modalidad Platinum, que es "un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta". "Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP", informa Live Nation.

Fechas y ciudades de U2 en España