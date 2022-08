Rosalía desvela las primeras imágenes del videoclip de 'Despechá' y confirma su fecha de estreno

Pistolas de agua, juegos en la arena a la orilla del mar, un paseo en barquita con amigos...

El costumbrismo de sol y playa, protagonista del vídeo de Despechá

Las vacaciones en la playa de toda la vida son las protagonistas del videoclip de Despechá, que recupera el costumbrismo más patrio como narrativa de uno de los proyectos más esperados del verano.

El fenómeno que Rosalía ha construido casi sin querer con Despechá, un tema que ya se bautizó como canción del verano incluso antes de su lanzamiento, confirma su poder de atracción. Todo lo que toca lo transforma, igual que ha hecho ella con su lado Moto y su lado Mami, dos personalidades que auna en Motomami.

No faltan las señoras en sus sillas, las barrigas al aire, los niños chapoteando, el pelo mojado, los bikinis ajustados... El veraneo de neverita y sombrilla se glamouriza gracias a la artista más global de nuestro país.

Rosalía confirma que el vídeo completo estará disponible mañana miércoles 10 de agosto. La hora, en esta ocasión, es un misterio.

Rodado en la isla de Mallorca

El Motomami Tour español de Rosalía culminaba con su show en Palma el pasado 1 de agosto. La cantante se despedía antes de poner rumbo a Estados Unidos y Latinoamérica con un show que no quisieron perderse ni la infanta Sofia ni la Princesa Leonor.

La artista se vio obligada a cambiar el repertorio y descartar algunos temas por motivos de salud. Había estado con fiebre pero bajo ningún concepto quería dejar a su público sin ver el show. "¿Mallorca qué tal? Estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. No os mentiré, estoy enferma, he estado con fiebre pero no quería cancelarlo", dijo en catalán.

Quizá esas fiebres fuesen provocadas por el intenso trabajo que desempeñó en su visita a Mallorca. Horas antes del concierto, Rosalía era fotografiada en la playa de Portixol, en la misma isla, rodando varias escenas del videoclip de Despechá.