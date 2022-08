Los 'motopapis': quiénes forman el conjunto de bailarines de Rosalía en su gira mundial

Rosalía y su equipo han montado un espectáculo de los pies a la cabeza para su gira Motomami Tour, y por supuesto no podía faltar un buen equipo de baile para dar vida al show.

La intérprete de Despechá ha contado con nueve motopapis para esta gira con un nuevo concepto, dejando atrás El Mal Querer y las"ocho rosas", el conjunto de bailarinas que acompañaron a la catalana en su última gira.

Esta ver ha sido el turno de los chicos que, con una presencia imponente y vestidos de blanco y negro, han acompañada a Rosalía durante todos los conciertos que lleva hasta la fecha. Pero, ¿de quiénes se trata? Te los presentamos.

Sam Vázquez

Si no te suena su nombre, te sonará su cara. Sam Vazquez fue uno de los bailarines de las últimas ediciones de Operación Triunfo, donde coincidió con su primo Raoul Vázquez, concursante del talent en 2017.

Además, a sus 24 años ha trabajado con artistas como Dua Lipa, Aitana o Lola Índigo. Ha recibido formación como bailarín en Estados Unidos, y sus TikToks mostrando sus habilidades de baile le han hecho conseguir miles de seguidores y millones de 'me gusta'.

Mykee Moves

Mykee Moves además de ser bailarín de Rosalía, ha trabajado con su pareja, el cantante Rauw Alejandro. El bailarín tiene una mezcla estadounidense y filipina y ya había trabajado antes con la catalana en el show de Savage x Fenty y tiene una larga trayectoria en esta industria.

Antonio Spinelli

Antonio Spinelli es un bailarín internacional italiano que forma parte del colectivo hip-hop Unbox Crew y cuenta con años de experiencia en la industria. Además ha participado en concursos y eventos de la talla de Got Talent, Eurovisión y los MTV EMA Awards.

Oscar Ramos

Oscar Ramos es uno de los bailarines latinos del crew de Rosalía. Puertorriqueño, al igual que su novio Rauw Alejandro, y ha recorrido el mundo entero con compañías de danza moderna y contemporánea.

Además es un amante de los cuerpos desnudos: le encanta compartir fotos artísticas de su anatomía, generalmente con poses de danza, para reflejar el movimiento body positive.

Stanley Glover

El bailarín Stanly Glover viene de Chicago, y antes de ser uno de los motopapis del tour de Rosalía, fue bailarín en El Circo del Sol. También ha participado en programas de danza como So you think you can dance o Legendary.

Jaxon Willard

Jaxon Willard es uno de los bailarines más famosos de Rosalía. A sus 20 años forma parte del equipo de una de las artistas más importantes del panorama musical, pero en el año 2020, con tan solo 18 años, debutó bailando junto a la catalana en el show Savage x Fenty.

También ha trabajado con artistas internacionales como The Weeknd yLil Nas X (Montero).

Eddy Soares

Eddy Soares es un bailarín brasileño conocido por ser coreógrafo de estrellas de la talla de Selena Gómez. Tiene un look muy personal: pelo rosa y cejas y bigote decolorados.

El bailarín ha reconocido que no lo ha tenido fácil para llegar donde está siendo "un chico gay, negro, de la periferia", y que espera poder ser referente para jóvenes que quieran dedicarse a este mundillo.

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz es un bailarín mexicano que forma parte de equipo de baile de Rosalía, pero antes de ser uno de los integrantes del Motomami Tour, ha trabajado junto a estrellas latinas como Karol G, J Balvin o Bad Bunny. Además, Daniel es profesor y coreógrafo en su ciudad natal, Guadalajara.

Chandler Davids

Chandler Davids es el noveno integrante del conjunto de bailarines de Rosalía, aunque hasta la fecha solo ha participado en dos de los conciertos de su gira por España, el Bilbao y Barcelona.

Davids es californiano y forma parte de la compañía de baile Jacob Jonas Company.