"Le dedicó 'Dolerme' y 'Candy": las pruebas que podrían demostrar que Rosalía y A.CHAL estuvieron juntos

La vida sentimental de Rosalía atrae multitud de miradas. Al margen de su talento musical, que la ha convertido en tiempo récord en la artista española más global de los últimos tiempos, el corazón de la cantante era todo un misterio hasta septiembre de 2021, cuando supimos que ella y Rauw Alejandro eran una pareja estable.

Se enamoraron durante 2020, año en el que la pandemia paralizó el mundo y recluyó a Rosalía entre Miami y Los Ángeles, donde preparaba las canciones de Motomami.

Antes del puertorriqueño estuvo saliendo con C. Tangana, con el que se unió también en el plano laboral. Grabaron el tema Antes de Morirme -que Pucho rescata en su última gira- y además El Madrileño figura en los créditos de varios temas de El Mal Querer. Estuvieron juntos alrededor de dos años, entre 2016 y 2018.

Pero... ¿Tuvo Rosalía un fugaz noviazgo con el artista peruano A.CHAL entre 2018 y 2020?

Una teoría fan situa su relación en 2019 gracias a diversas pruebas. Además, mantiene que la cantante podría haber dedicado Dolerme y Candy a este amor. Recopilamos lo que se sabe.

Enero de 2019: Rosalía comparte la canción de A.CHAL 'Déjalo'

La artista recomienda a sus seguidores escuchar el tema de A.CHAL y lo comparte en sus stories de Instagram.

Cuatro meses después se publicaría su colaboración musical, así que puede que a principios de año se conocieran para grabarla en el estudio.

Datos sobre la relación que tuvieron @rosalia y A.CHAL. pic.twitter.com/PX4EZDE9h9 — abel (@kevin3Contreras) August 8, 2022

Marzo de 2019: A.CHAL publica una captura de una videollamada con Rosalía

No cabe duda de que se trata de una conversación entre el peruano y la catalana.

Chicos esa que habla con Achal es Rosalia a mi no jodan pic.twitter.com/Go0geYxBU2 — luana (@cap8extasis) May 4, 2019

Abril de 2019: sale su colaboración Me traicionaste

Los artistas graban la canción Me Traicionaste para el disco For The Throne, editado por Columbia y que recopila canciones inspiradas en Juego de Tronos, la serie que se convirtió en un auténtico fenómeno de masas.

Abril de 2019: juntos en el Lolapalloza de Chile

Varios asistentes al Festival de Lolapalloza en Chile comentan en redes sociales que ven a la pareja disfrutando de los conciertos y "dándose besos".

Algunos fans incluso pudieron fotografiarse con ella, que actuó con la gira El Mal Querer.

El vídeo en el que se ve a Rosalía con la madre de A.CHAL

En un vídeo que recapitula los mejores momentos de A.CHAL en el festival, durante unos segundos se puede apreciar a Rosalía pasar el rato con la familia de A.CHAL, entre ellos su madre.

Rosalía con A.CHAL y su familia en Chile // Youtube A.CHAL

Le dedica un tema: "Esta canción se la quiero dedicar a Alejandro"

Además de tomarse un tiempo para disfrutar de los shows del Lolapalloza en Chile, la cantante se subió al escenario con las Ocho Rosas y su gira El Mal Querer. Allí le dedicó una Que no salga la luna a un misterioso Alejandro, nombre de pila de A.CHAL.

"Esta canción se la quiero dedicar a Alejandro", dijo sobre el escenario, muy sonriente.

Noviembre de 2019: se termina la relación

Rosalía publica un vídeo cantando al piano la canción de Ozuna Amor Geniuno, lo que para algunos fans significa el fin de su affaire al tratarse de un tema de desamor en el que se ruega una segunda oportunidad.

Noviembre de 2019: A.CHAL publica el adelanto de Pink Dust, un tema en el que menciona a C. Tangana

Ese mismo mes, el artista peruano lanza un adelanto en Twitter de la canción que finalmente publicaría en marzo de 2020 -igual que Dolerme- y en la que supuestamente menciona a C. Tangana, expareja de Rosalía.

"Conozco a tu ex él no tiene zumo, él no sabe que pasa contigo y conmigo", canta en inglés en el tema Pink Dust.

Algo gracioso es que A.chal y pucho son amigos jaja, incluso A.chal lo menciona en "Pink Dust" (canción que es dedicada a Rosalía) diciendo "I know your ex, he ain't got no juice" pic.twitter.com/hFMOX6eblP — Catalina (@catalinagomezvt) March 19, 2022

C. Tangana y A.CHAL colaboraron en 2018

Aunque no menciona a El Madrileño directamente, la teoría fan mantiene que se trata de él ya que Tangana y A.CHAL eran amigos desde 2018, cuando grabaron el tema No Te Pegas, que vio la luz en enero de ese año.

12 días después de Pink Dust, Rosalía publica Dolerme

Solo 12 días después de salir la versión oficial de Pink Dust por parte de A.CHAL, Rosalía publica por sorpresa Dolerme, un balada íntima y autobiográfica que confirmó que había compuesto durante el confinamiento. La letra habla del olvido y la autodestrucción tras una ruptura.

"Tiene que ver con cuando estás en una relación y estás como desesperada por que quieres sentir algo pero no consigues reaccionar todo lo que quisieras, es una lectura muy personal pero me gustaría que quedase abierto a otras interpretaciones", dijo Rosalía sobre la canción durante una entrevista.

"Lo que pasó, pasó"

El propio A.CHAL compartió Dolerme en sus redes sociales y contestó con la canción de Daddy Yankee "lo que pasó, pasó" cuando un seguidor le dijo que "hacían bonita pareja".

También gracias a las redes sociales descubrimos que Candy fue la primera canción que Rosalía compuso para Motomami, lo que la sitúa entre finales de 2019 y principios de 2020, cuando todavía no había iniciado la relación con Rauw Alejandro.