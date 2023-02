Rosalía, nominada a dos premios Grammy: a cuáles opta y qué españoles lo han ganado

Dos nominaciones a los premios Grammy, que se entregan este domingo 5 de febrero —la madrugada del 6 de febrero en nuestro país—, podrían poner la guinda al gran año de Rosalía. La artista catalana opta al gramófono que reconoce al Mejor video musical de formato largo por Motomami (TikTok Live Performance) y al Mejor álbum alternativo o rock latino.

A la crítica y a los especialistas les llamó la atención que su exitoso disco Motomami, el tercero de su carrera, no figurase en una de las cuatro consideradas grandes categorías, especialmente en las de Mejor disco del año y Mejor grabación del año. La revista Rolling Stone incluso llegó a publicar un texto en el que defendió que el último trabajo de la intérprete de Malamente debería haber estado entre los discos candidatos a Álbum del año.

Sea como sea, Rosalía suma otro hito en la historia de nuestra música reciente, pues ningún artista español ha recibido dos nominaciones en la misma edición —ella también lo consiguió en 2020—.

De lograrlos, estos no serían los primeros Grammy que recogería la artista: en 2020 se alzó con el premio a Mejor Álbum de Rock Alternativo por El Mal Querer.

Además, tiene 12 Grammy Latinos, cuatro de ellos conseguidos en la última edición —Álbum del año, Mejor álbum de música alternativa, Mejor diseño de empaque y Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum—.

De los Iglesias a Alejandro Sanz

Y aunque en 2020 Rosalía es la última artista española en subir al escenario a recoger un Grammy, solo un año antes de que la catalana se estrenara en estos reputados galardones, un cantante español obtuvo el reconocimiento honorífico por toda su carrera: Julio Iglesias.

Casi 30 años antes, en 1988, el cantante de La vida sigue igual fue premiado con otro gramófono por la Mejor actuación de pop latino por Un hombre solo.

"Este premio es para todas aquellas gentes que, durante años y años, me han dado fuerza para seguir aprendiendo. Millones y millones de gracias para ellos y para todos los miembros de la Academia Norteamericana de las Artes y Ciencias", agradecía en Instagram tan especial reconocimiento a su trayectoria en la música.

Y de tal palo, tal astilla. Igual que su padre, Enrique Iglesias puede presumir de Grammy: lo consiguió en 1997 como Mejor artista latino.

Otro de nuestros artistas más internacionales, el tenor Plácido Domingo, fue durante la década de los 80 y 90 una cara recurrente de estos galardones. En total acumula siete gramófonos: Mejor grabación de ópera por Verdi: La Traviata, en 1983; Mejor grabación de ópera por Bizet: Carmen, en 1984; Mejor interpretación latina por Always In My Heart, también en 1984; Mejor grabación de ópera por Wagner: Lohengrin, en 1988; Mejor interpretación vocal clásica, junto con Carreras y Pavarotti, por Los Tres Tenores, en 1990; Mejor grabación de ópera por R. Strauss: Die Frau Ohne Schatten, en 1992; y Mejor interpretación de música mexicano-americana por 100 años de mariachi, en 1999.

Otra de las estrellas de la lírica mundial, Montserrat Caballé, tiene el honor de haber sido la primera española en sumar a su palmarés un Grammy. Fue en 1969 como Mejor interpretación vocal solista de música clásica por su álbum Rossini: Rarities.

Pero el gran rival de Rosalía a la hora de romper récords, fuera de la música clásica, es Alejandro Sanz. El madrileño acumula cuatro premios Grammy de las seis veces que ha estado nominado como Mejor álbum latino: en 2004, por No es lo mismo; en 2008, por El tren de los momentos; en 2011, por Paraíso Express; y en 2020 por #ElDisco.