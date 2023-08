Rosalía, Quevedo, The Weeknd... Así suenan algunos de los temas creados por Inteligencia Artificial

Los posicionamientos acerca de la música generada a partir de inteligencia artificial son muy dispares. Hay gente que opina que es un avance y que ayudará a los compositores a ser más ágiles mientras que otros se oponen completamente.

"Las herramientas siempre son útiles, pero somos nosotros las que las tenemos que usar. Lo que no podemos hacer es permitir que sean las máquinas las que tomen el control. Debemos ser muy cuidadosos", argumentaba el músico Sting, miembro de The Police.

Con la aparición de este tipo de tecnología, las redes sociales se han llenado de canciones o versiones de canciones donde es muy difícil averiguar si se tratan de versiones originales o generadas por IA.

Heart On My Sleeve-Drake y The Weeknd

Una de las canciones más conocidas que han surgido a partir de Inteligencia Artificial es Heart On My Sleeve de supuestamente Drake y The Weeknd. El tema fue publicado inicialmente por Ghostwriter977 y plataformas como Spotify, Amazon Music o Apple Music no identificaron que se trataba de una canción que no pertenecía a los artistas.

Heart on my sleeve- Drake y The Weeknd

Finalmente Universal Music solicitó que se eliminase y todas las plataformas la quitaron de sus catálogos. Ahora el tema circula únicamente por Youtube y TikTok.

David Guetta y Eminem

El DJ recurrió a la inteligencia artificial para incluir la voz de Eminem en uno de sus temas. La letra la compuso gracias a Chat GTP, otro programa especializado en la generación de texto y con otro programa replicó la voz del rapero.

David Guetta asegura que tardó menos de una hora y que no busca comercializarlo. “Es algo que hice como una broma y funcionó tan bien que no me lo podía creer”, explicaba el DJ.

Quevedo y Rosalía

El intérprete de Punto G se junta con la Motomami a través de la Inteligencia Artificial con un tema que se hizo viral en varias redes. Las voces recreadas de Quevedo y Rosalía son indistinguibles de las reales y muchos esperan una colaboración real entre estos dos artistas.

Otra de las opciones que presenta este tipo de tecnología es versionar canciones. Por ejemplo se habló en su momento del tema Demasiadas mujeres deC Tangana cantada por el canario.

Demasiadas Mujeres-Quevedo (IA)

Michael Jackson

El rey del pop es uno de los artistas que esta tecnología ha traído de entre los muertos. Aunque Michael Jackson falleció en el 2009, varios perfiles han resucitado su estilo versionando canciones como Killer Queen.

Pero la cosa no se queda ahí, también han traducido uno de sus mayores éxitos como Thriller a español.

Streamers cantando

La experimentación para replicar voces no se limita la gente dentro del entorno de la música, sino que también personajes famosos relacionados con el streaming han sido víctimas de este fenómeno.

Algunos ejemplos son Ibai, elRubius y el Xokas que, sin buscarlo, tienen sus propias versiones de canciones conocidas como Hallelujah, Peaches (de Mario Bros) o Rosas de La oreja de Van Gogh.

Peaches-Ibai (IA)

La Inteligencia Artificial es un fenómeno que no para, y se está expandiendo a todos los ámbitos. La gente lo puede encontrar anecdótico y gracioso, pero a la vez este panorama supone un problema para los artistas.

Cuestiones como los derechos de autor y explotación todavía no están regulados en este aspecto y crear una normativa parece que va a ser complicado.