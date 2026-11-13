Rosalía reina en la gran noche de la música latina con seis premios y una actuación para enmarcar

Rosalía se emociona al recoger el premio Álbum del Año de la mano de Juanes. | Getty Images

Rosalía con seis premios, Alejandro Sanz y Yerai Cortés con un gramófono dorado cada uno, fueron los españoles que brillaron en la ceremonia de entrega de los Latin Grammy 2026.

La música latina se vistió de gala este jueves y convirtió a la catalana en protagonista. La cantante, que partía como una de las favoritas de la noche, brilló desde el primer momento encargándose de la apertura con una actuación para enmarcar.

Interpretando un medley de La Rumba Del Perdón, La Perla y Dios Es Un Stalker (Versión Francotiradora) dio la bienvenida a una gala en la que no pudo contener las lágrimas. Cuando ya al final Juanes, ganador en dos categorías, le entregó el premio Álbum del Año a Lux (complete works), la intérprete vio como los ojos se le nublaban por la emoción.

"Cuando empezaba mi carrera eras de las primeras personas en mi espectáculo, cuando solo había 100 personas en una sala en Madrid, me ayudaste mucho y te lo agradezco de corazón", dijo con la voz entrecortada al colombiano al recibir el premio. "Si El mal querer fue un sueño o MOTOMAMI fue una apuesta, LUX ha sido un salto al vacío", añadió sobre este disco que le ha dado el tercer Latin Grammy a Álbum del Año de su carrera.

La intérprete se hizo también con el premio Mejor álbum de música alternativa, Mejor ingeniería de grabación, Mejor vídeo musical corto por Sauvignon Blanc y Canción del año y Mejor canción pop por La Perla.

"Para todas las que se han encontrado con una perla, ojalá que la vida les tenga guardado un diamante, una ya no está para bisutería", dijo apuntar que las rancheras y las personas que le dijeron que no valía y que tildaron su música de rara habían sido una motivación. "Gracias a no haberlos escuchado un carajo ahora estoy ganando este premio".

La noche fue también para el rapero argentino Milo J, que se hizo con cuatro premios incluida Grabación del Año. El argentino conquistó esta categoría con su tema Niño y recibió el premio de la mano de la cantante Camila Cabello.

"Es la canción de la que más orgulloso estoy, de las que hice. Quiero que sepan que a todas las personas que les falta alguien que sepa que ese alguien le está viendo. Yo creo que en eso y esa canción trata de eso", dijo el también ganador al premio a Mejor interpretación urbana/fusión urbana, Mejor álbum folclórico y Mejor diseño de empaque.

Edgar Barrera, que partía como favorito con 10 candidaturas, se hizo con dos premios, mientras que CA7RIEL & Paco Amoroso se llevó tres

Karol G fue otra de las premiadas de la noche, con un premio a su disco Tropicoqueta y otro a su colaboración con Feid Verano Rosa. La cantante fue además una de las encargadas de poner la música en la ceremonia, donde el aroma español también lo puso Bad Gyal.

La intérprete catalana, que celebra el décimo aniversario de Fiebre, se sumó a Daddy Yankee para cantar Duro. El intérprete puertorriqueño convirtió la gala en una fiesta del perreo para celebrar su reconocimiento a Persona de Año 2026 y recibió también el premio a Mejor canción urbana por Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 junto a Bizarrap.

El argentino fue quien se encargó de recoger el premio y se lo agradeció al pionero del reguetón, compañero en esta sesión.

En su discurso señaló la motivación de Bzrp Music Sessions y reconoció que se acercaba el final del proyecto más importante de su vida.

Volviendo al terreno español, Alejandro Sanz se impuso a su connacional Pablo Alborán con el premio a Mejor álbum de pop contemporáneo gracias a su álbum ¿Y ahora qué+? y conquistó así el Latin Grammy número 25 de su carrara.

El cantante no asistió a la entrega —que tuvo lugar durante la Premiere— aunque otro español sí estuvo presente. Leiva, que no se llevó ninguno de los dos premios a los que optaba por su canción Hasta que me quede sin voz, fue quien entregó el premio en esta categoría. "Me siento agradecido y orgulloso de la música latina", apuntó Sanz al compartir el momento en sus redes.

Por su parte, Yerai Cortés fue el triunfador en la categoría Mejor álbum flamenco con POPULAR. El de Alicante se impuso a Mercedes Luján (Origen & Revolución), Mayte Martín José Mercé (In Illo Tempore) y José Mercé (Canta A Manuel Alejandro).