Pablo Alborán, Nathy Peluso y J Balvin se unen para celebrar a Daddy Yankee en la gala Persona del Año de los Latin Grammy 2026

El reguetón fue el protagonista de la noche. Daddy Yankee recibió este miércoles en Las Vegas el premio Persona del Año de los Latin Grammy y sus grandes éxitos fueron protagonistas de la ceremonia de entrega.

El artista puertorriqueño acudió a la gala junto a su madre, Rosa Rodríguez, a quien le dedicó unas bonitas palabras en el discurso de agradecimiento. "Le doy las gracias a mi madre, Rosa. Gracias por enseñarme el trabajo, la resistencia, la fe, la perseverancia... y gracias por enseñarme a cocinar. Gracias. Gracias porque tengo el privilegio de cocinarle a mi familia yo gracias a esa señora madre", apuntó el cantante, que también se acordó de su padre, sus hermanos y de sus hijos Yamilet y Jeremy.

"[Este premio] no solo representa el logro de este servidor", dijo a EFE antes del inicio de la ceremonia. . "Es el logro de toda una cultura, de todo un género, de muchos colegas que empezaron conmigo desde el principio de los 90", apuntó el artista, pionero del reguetón.

Yankee recordó a los DJ, bailarines y seguidores que contribuyeron a difundir aquella música desde los caseríos de Puerto Rico en una época en la que el reguetón todavía no contaba con reconocimiento institucional.

"Para llegar aquí hubo muchos sacrificios, tuvimos que pasar retos sociales, como el prejuicio, la marginación"

"En algún momento el gobierno nos vio como criminales también. Para llegar aquí hubo muchos sacrificios, tuvimos que pasar retos sociales, como el prejuicio, la marginación", apuntó el cantante a la agencia de noticias. "Más que nada, quiero hacer énfasis en todas las personas que estuvieron con nosotros desde el día uno y creyeron".

Las actuaciones homenaje a Daddy Yankee

La noche fue una noche de sorpresas para Daddy Yankee, quien recientemente fue anunciado como parte del cartel del Coachella 2027. El músico no sabía lo que iba a pasar en la gala y su único propósito durante la noche era “disfrutar toda la noche”.

Para verlo gozar, estuvieron numerosos artistas, que desfilaron sobre la alfombra roja y algunos se subieron sobre el escenario para brindarle ese reconocimiento.

La ceremonia recorrió las más de tres décadas de carrera del puertorriqueño con actuaciones de numerosos artistas como Pablo Alborán, que se subió al escenario junto a Natalia Jiménez para cantar De vuelta pa' la vuelta, la colaboración de Daddy Yankee y Marc Anthony.

También fue la ocasión de escuchar interpretación reggae de La despedida; una versión más clásica de Gasolina de la mano de Feid o una adaptación a salsa de I Like It Like That y ¿Qué tengo que hacer?

También Feid se unió a Ryan Castro y J Noa para cantar Rompe, otro de los temas icónicos de Daddy Yankee.

Daddy Yankee también recibió sobre el escenario a algunos de sus ídolos, como Sugarhill Gang, que cantó Rapper’s Delight, o el salsero Óscar de León, que versionó Despacito con Nathy Peluso.

Tampoco hay que pasa por alto Tu Príncipe, que se encargó de cantarla el colombiano J Balvin, uno de los encargados en darle a Daddy Yankee el premio Persona del Año.

También estuvieron en la celebración Jowell y Randy, el dúo cubano Gente de Zona o el cantante puertorriqueño Pedro Capó, que definió a Yankee como "un tipo limpio, genuino y auténtico".