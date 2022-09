Ruth Lorenzo rompe a llorar al anunciar que volverá a actuar tras meses alejada de los escenarios: "Voy a ser libre"

Ruth Lorenzo lleva mucho tiempo generando preguntas porque ha dejado de dar conciertos y todavía no se sabe nada de su próximo disco, Crisálida, que debería haber salido hace meses. Para zanjar todos los rumores y desvelar un bombazo, la artista murciana ha grabado un video en el que se ha abierto emocionalmente.

"Llevo tiempo comunicándome con vosotros, mis fans, y contándoos que mi disco no puede ver la luz. "Ahora mismo no se si jamás podrá ver la luz el disco en el que je trabajado tanto", ha señalado muy apenada.

La cantante ha reflexionado sobre el motivo por el que no puede estrenarlo, aunque de forma muy superficial: "Me decíais 'Cántalo [el disco]' y si algo tenemos los artistas es que somos dueños de nuestro arte. Lo que creamos lo hemos creado nosotros. Mis composiciones son mías".

Ruth Lorenzo vuelve a los escenarios el 9 de noviembre

Y a continuación daba un bombazo: volverá a subirse a los escenarios tras meses sin hacerlo. "Vengo a contar algo muy importante, el 9 de noviembre por fin me voy a subir al escenario a cantar el repertorio de Crisálida porque es algo que no quiero que se quede en un cajón", ha anunciado emocionada.

"Me ha dado mucho miedo hacerlo pero que sé que no estaré sola. Quiero dar las gracias a las personas que trabajan mano a mano conmigo porque no me han abandonado. Y a vosotros por empujarme a saltar al vacío. Creo que es de las cosas más importantes que

voy a hacer en mi carrera, he preparado algo super especial", ha afirmado, emocionándose enormemente y llorando.

Al final, ha concluido con un mensaje claro a los implicados en que no pueda estrenar su disco: "Voy a cantar mis canciones y voy a ser libre".

No se sabe que ocurrirá con el disco y si podrá estrenarlo, aunque no cabe duda que esto es un importante primer paso para ello.