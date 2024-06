Sabrina Carpenter y Barry Keoghan viven un amor prisionero en 'Please, Please, Please'

Please, please, please es el segundo adelanto de su próximo disco, cuyo estreno está programado para agosto, un tema pop producido por Jack Antonoff con un videoclip protagonizado por su pareja en la vida real.

A Sabrina Carpenter y Barry Keoghan les sobra química. Son pareja en la vida real, así que se presupone que no han tenido ninguna dificultad para dejarse llevar por la pasión y el amor carcelario para el videoclip de Please, Please, Please.

La artista, discípula de Taylor Swift, hace su propio camino con las lecciones bien aprendidas. Sus letras son autobiográficas (he escuchado que eres actor) e incluyen un toque de humor inteligente (por favor, no me hagas llorar cuando acabo de maquillarme). Además, en la producción del tema está Jack Antonoff, mano derecha de la de Pensilvania desde hace años. Con estos ingredientes y un sonido pop muy fresco que respira verano y postales idílicas, no cabe duda de que Please, Please, Please es un digno sucesor de su anterior single, Expresso.

El disco, bautizado Short N’ Sweet, estará disponible el próximo 23 de agosto. Su portada ha generado algo de revuelo ya que guarda un grandísimo parecido con una imagen de una revista editorial del año 2015.