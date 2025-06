Sabrina Carpenter está pensando prohibir los teléfonos en sus conciertos

La cantante Sabrina Carpenter se ha aupado como una de las estrellas pop más relevantes del panorama durante los últimos tiempos. Su disco Short n'Sweet, en el que se incluyen hits como Espresso o Please, please, please, se ha convertido en uno de los más escuchados desde su lanzamiento en agosto de 2024 y el lanzamiento de Manchild, hace apenas unos días, como primer adelanto de su próximo álbum Man's Best Friend, se ha colado en las primeras posiciones de la listas de éxitos nada más ver la luz.

Una repercusión que se traduce también en sus espectáculos en directo, con su gira Short n'Sweet Tour como una de las que más impacto están generando a nivel global, como se pudo observar durante su concierto en la pasada edición del festival Primavera Sound de Barcelona.

Sin embargo, parece que Sabrina Carpenter estaría pensando en introducir algunos cambios en sus espectáculos atendiendo a las declaraciones que ha realizado en la revista Rolling Stones, donde recuerda cómo vivió un concierto recientemente. "Fui a ver a Silk Sonic en Las Vegas y me bloquearon el teléfono. Nunca he tenido una mejor experiencia en un concierto", ha explicado.

"Me sentí como si hubiera vuelto a los setenta, como si no estuviera viva. Me sentí como si estuviera allí. Todos cantando, bailando, mirándose y riendo. Fue realmente hermoso", ha asegurado, ensalzando el ambiente en el concierto del grupo formado por Bruno Mars y Anderson Paak.

"He crecido en la época en que la gente usaba iPhones en los conciertos", añade, haciendo ver que comprende cómo se desarrollan los espectáculos en la actualidad. "Desafortunadamente, me parece súper normal. No puedo culpar a la gente por querer tener recuerdos. Pero dependiendo de cuánto tiempo quiera estar de gira y de la edad que tenga, chica, quítenme esos teléfonos. No pueden hacer zoom en mi cara. Ahora mismo, mi piel está suave y tersa. No pasa nada. No me hagan zoom cuando tenga 80 años ahí arriba".