Sabrina Carpenter responde a quienes la critican por sexualizarse: "Están obsesionados con el sexo"

Sabrina Carpenter debutó en la música en 2014, pero su fama internacional llegó desde 2022 gracias a éxitos como Nonsense, Espresso o Please Please Please, donde recurre al sexo como tema recurrente: "Podría dejarte embarazarme / Sabes que tal vez / Deje que me encierres esta noche", canta en Juno.

Precisamente, la cantante aprovecha esta última canción para recrear posiciones sexuales durante sus actuaciones en directo, mientras canta: "¿Quieres probar algunas posiciones raras? / ¿Has probado esta?". Por este motivo, la cantante de 26 años ha recibido numerosas críticas, que ahora se añaden a la polémica por la portada de su próximo álbum: Man's Best Friend, donde aparece de rodillas ante una figura masculina que le agarra del pelo.

"Esas son las canciones que ustedes han hecho populares"

Antes de estallar todo este debate sobre su sexualización, Sabrina Carpenter concedió una entrevista a Rolling Stone que ha visto la luz el 12 de junio y donde la artista defiende su forma de entender el sexo como parte de su sello artístico: "Siempre me resulta muy gracioso cuando la gente se queja. Dicen cosas como: 'Lo único que hace es cantar sobre esto'. Pero esas son las canciones que ustedes han hecho populares", defiende.

La estadounidense asegura que a la gente le "encanta el sexo", ya que el público se centra en esa faceta suya por encima de otras composiciones sin componente sexual: "Están obsesionados. Hay muchos más momentos que las posiciones de Juno, pero esas son las que publican cada noche y sobre las que comentan. No puedo controlar eso. Si vienes al show, [también] escucharás las baladas, escucharás los temas más introspectivos. Encuentro ironía y humor en todo eso, porque parece ser un tema recurrente", dice.

Carpenter: "Nunca he vivido en una época en la que se critique más a las mujeres"

La cantante explica que no se siente molesta por las críticas, aunque muchas veces siente la "presión enorme por tener que ser graciosa". Además, Sabrina Carpenter va un paso más allá en su discurso: "No quiero sonar pesimista, pero sinceramente siento que nunca he vivido en una época en la que se critique más a las mujeres, en todos los aspectos. Y no hablo solo de mí. Hablo de todas las artistas femeninas que están creando arte en este momento".

"Estamos en un momento tan raro en el que pensarías que se trata de empoderamiento femenino, de mujeres apoyando a mujeres, pero en realidad, en cuanto ves una foto de alguien con un vestido en una alfombra, tienes que decir todo lo malo que se te ocurra en los primeros 30 segundos desde que la ves", añade. "Las críticas empiezan a contaminarlo todo, y comienzan a hacer que las cosas sean menos divertidas. Empiezan a hacer que las amistades y las relaciones sean menos divertidas y agradables".