Sebastián Yatra confiesa que no podría tener una relación larga porque "terminaría siendo infiel"

Sebastián Yatra suele ser muy reservado con su vida privada, prefiriendo dejar estos temas en un segundo plano. Unos meses después de su ruptura con Aitana, el colombiano ha reconocido cuáles fueron sus sentimientos hacia ella y ha confesado que no cree en las relaciones largas monógamas.

Sebastián Yatra lleva varios meses alejado del foco mediático, más o menos desde que se hizo pública su ruptura con Aitana después de un año saliendo. El colombiano ha continuado con sus conciertos, aunque su aparición en medios de comunicación es escasa y sus entrevistas, limitadas.

El pasado 27 de noviembre, aparecía ante las cámaras y confesaba que la cantante y él ya no estaban juntos: "En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año".

Tras unos meses de silencio, ha reaparecido y ha charlado sobre sus sentimientos en A solas con..., el pódcast de Vicky Martín Berrocal. Como no podía ser de otra forma, el nombre de Aitana ha salido en la conversación y Yatra ha desvelado que solamente ha estado enamorado dos veces en su vida.

La primera de ellas fue con Tini Stoessel, con la que mantuvo una relación entre 2019 y 2020. Rompieron en plena pandemia cuando él se trasladó a su casa de Medellín y se dio cuenta que no estaba a gusto con ella porque pensó que "estaba perdiendo la individualidad" y "no era el momento adecuado", como dijo en una entrevista a finales de noviembre.

Aitana fue la otra mujer que le robó el corazón, pero sobre esta ruptura no hay detalles ni motivos filtrados. "Estas dos relaciones ha sido más amor, mutuo, donde me siento bien y ha sido muy bonito", se ha abierto Sebastián con Vicky.

Sebastián Yatra sería "infiel" si la relación fuera muy larga

Además, el intérprete de Tacones rojos ha desvelado que no cree en las relaciones monógamas de larga duración porque terminaría siendo "infiel". Su romance más largo ha durado un año y considera que si se alargara más tiempo, posiblemente engañaría a su pareja, aunque estuviera "enamorado".

"Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que digo si yo tengo una relación de más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien", ha explicado.

Por ello, se ha abierto a que su próxima relación sea abierta: "En este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados".

Yatra ha insistido que existen limitaciones en una pareja monógama, que cada vez ve más molestas. "Uno está en una relación y te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien", ha admitido.

Y es que para él la fidelidad no tiene sentido porque solo demuestra "ego" y "necesidad de poseer a otra persona".