Sebastián Yatra recuerda su relación con Tini tras anunciar la ruptura con Aitana

La separación de Aitana y Sebastián Yatra continúa siendo el tema del día. El artista colombiano anunció a los medios de comunicación el pasado lunes que después de un año habían decidido emprender caminos en solitario, pero mantendrían su amistad.

"Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", explicó a las cámaras en el aeropuerto.

La noticia llevaba días esperándose porque los rumores de crisis les sobrevolaban. Ella no había acudido a la gala de los Latin Grammy -presentada por Yatra- en Sevilla, a pesar de que se encontraba en la ciudad con su Alpha House.

Casualidad o planificación, se ha publicado este martes una entrevista al intérprete de Tacones rojos en GQ en la que no ha hecho mención alguna a la catalana, pero sí le ha mandado un mensajito a su exnovia Tini . Estuvieron saliendo entre 2019 y 2020 y rompieron en plena pandemia cuando él se trasladó a su casa de Medellín.

No fueron capaces de sobrellevar una relación a distancia y prefirieron ponerle fin.

Sebastián Yatra y Tini en los Premios Lo Nuestro de 2019

Sebastián Yatra califica su romance con Tini de "película romántica"

En la mencionada entrevista, le dedica unas bonitas palabras y deja claro que la fama pasó factura: "Estaba pasando por mi fase de artista del momento. Todo fue muy público y no le di tiempo a cosas más allá de mi carrera. Quieres tener una vida personal, pero no quieres perder todo lo que has creado. Es una batalla empezar a decirle a la gente que no eres un robot".

El coronavirus los alejó, aunque la distancia no fue el único motivo. En su casa de Colombia reflexionó sobre ellos y pensó que "estaba perdiendo la individualidad" y "no era el momento adecuado": "Estaba abriendo los ojos a situaciones de las que no quería ser parte. Te acostumbras a las personas y a las cosas y cuando no las tienes en tu vida te sientes solo. El cambio realmente duele muchas veces".

"Cuando una relación como esa se hace tan grande, es obviamente emocionante: estás viviendo esta película romántica y eres el protagonista. Pero es tan grande que eres solo parte de esa historia. Era inmadura y no estaba en el momento adecuado para ello. Sentí que estaba perdiendo mi individualidad", dice haciendo mención a la intérprete de La triple T.

Desmiente los rumores de infidelidad con Danna Paola

Yatra también se ha pronunciado sobre los rumores de infidelidad que hubo en su momento con Danna Paola, que en aquel entonces triunfaba en España con Élite. Reconoce que "nunca ha hablado del tema porque es difícil" pero desmiente que sea cierto.

"Danna y yo ni siquiera hemos intercambiado un mensaje de coqueteo. Pero hasta el día de hoy creo que todavía hay gente que piensa que estuve con ella. Me convertí en un villano de la película, de la nada. Tomé mucha mierda. Me importa mucho lo que piense la gente. También me importa lo que es justo, lo correcto o lo incorrecto, y sentí que no lo merecía", ha recordado.

A pesar de todo, no hay mención alguna a Aitana.