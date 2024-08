Sebastián Yatra se desata en el concierto de Bruno Mars tras su ruptura con Aitana

Las penas con música son menos penas.

La ruptura de Aitana y Sebastián Yatra continúa conmocionando a sus fans, que no esperaban que fueran a romper tan solo dos meses después de darse una segunda oportunidad. Los artistas se reencontraron para grabar su tercera colaboración, Akureyri, y la llama del amor se volvió a encender.

A los pocos días del emotivo discurso de la catalana, donde reconocía estar enamorada del colombiano, este tomó la decisión de dejarla por teléfono y los rumores apuntan a que pudo haberle sido infiel con Bu Cuarón. Se trata de una joven de 20 años hija del cineasta mexicano Alfonso Cuarón y ahijada de Salma Hayek.

Ha sido una situación muy complicada para ambos, ya que el intérprete de Vagabundo viajó hasta París para disfrutar de los JJOO, mientras que la exconcursante de OT se desplazó a Ibiza para estar junto a sus amigas.

Fiesta al ritmo de Bruno Mars

La siguiente parada en la agenda de Yatra ha sido Ciudad de México para acudir a uno de los tres conciertos que Bruno Mars tenía programados en el estadio GNP Seguros. Como se ve en el video que ha compartido en Instagram, le hacía falta una buena fiesta al ritmo de temazos como Uptown funk o Just the way you are.

Para despedirse del país latinoamericano, Bruno Mars quiso rendir homenaje a la cultura mexicana poniéndose las clásicas máscaras de lucha libre, jugando al fútbol y paseando por sus pintorescas calles. "Te quiero mucho México", ha escrito el cantante.