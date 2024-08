La historia de Aitana y Sebastián Yatra: cómo se conocieron, sus dos rupturas y cuánto han durado

Te interesa Quién es Bu Cuarón, la posible causa de la ruptura entre Aitana y Sebastián Yatra

La relación entre Aitana y Sebastián Yatra finalizó con muchas polémicas acuestas, pero antes de ser novios fueron unos simples conocidos con un trabajo en común.

Ambos cantantes se conocieron cuando la intérprete de Las Babys, participaba en Operación Triunfo, el programa que la llevó hasta la fama. Fue al asistir como invitado para cantar uno de sus temas, donde interactuó con la catalana en el mismo escenario, algo que fue muy comentado en aquel momento.

Sus caminos continuaron por separado, ella con una relación con uno de sus compañeros de reality y él comenzando también otra con la cantante argentina, Tini Stoesssel.

Fue en 2019 cuando volvieron a coincidir, los Grammy Latinos fueron la excusa perfecta para conocerse y crear una bonita amistad.

Estuvieron juntos durante un año

Según cuentan los rumores de redes sociales, fue en 2020 cuando Yatra dejó su relación con la argentina cuando intentó declararse a la catalana, la que hasta entonces habría sido su amiga, pero ella le podría haber rechazado por el actor Miguel Bernardeau, con quien comenzaba un nuevo amor.

Una idílica relación de cuatro años a la que pusieron final con Sopa, su perrita en común en medio y con su proyecto, la serie La última, entre manos y fue gracias a la promoción de esta donde pudimos descubrir que ya no estaban juntos.

Varios meses después, los cantantes coincidieron en un viaje con varios amigos, entre los que se encontraba Lola Índigo, amiga de ambos y quien, según dicen los rumores, habría juntado a la pareja.

Entonces las redes sociales explotaron y todos los fans comenzaron a analizar las letras de los temas del colombiano, deduciendo que podrían estar dedicados a la catalana.

Después de acudir juntos a la boda de Lele Pons y Guaynaa, se les vio juntos saliendo a cenar, pero ellos no confirmaron ningún tipo de vínculo amoroso. Aunque algo pudimos intuir cuando Tini escribió en su canción Las Jordans: "No quiero saber si me extrañas, o si te aburrió la de España. Que te vaya bien, pero ahora" .

Aitana y Sebastián Yatra estuvieron juntos durante aproximadamente un año.

Sus tres canciones juntos

Los rumores sobre su inicio comenzaron tras publicar su primera colaboración, Corazón Sin Vida, publicada en 2020. Y no ha sido el único tema juntos, sino que han creado dos más, Las Dudas, que forma parte del tercer disco del colombiano Dhrama, y Akureyriun tema con el que tras una primera ruptura que tuvo lugar hace unos meses, nos avisaban que volvían a estar juntos.

Aitana nunca tuvo ningún miedo a demostrar su amor por Yatra, en redes, conciertos o a los propios medios, dejando en varias ocasiones muchas declaraciones al respecto.

"Él siempre me ha apoyado desde el primer momento, siempre ha confiado en mí. [...] Desde aquí y desde siempre, porque se lo digo casi cada día, le quiero agradecer mucho todo lo que ha hecho por mí y lo que hace por mí todos los días. Le quiero muchísimo", dijo hace un mes en un concierto en Marbella.

Él, en cambio, se ha pronunciado diciendo que no creía en las relaciones monógamas de larga duración porque terminaría siendo infiel. "Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que digo si yo tengo una relación de más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien", explicaba el cantante en un pódcast.

Los motivos de su ruptura

Hace pocos días saltaba la noticia: los familiares y amigos de la cantante catalana ya habían sido informados de que la pareja había terminadopor segunda vez tras haberse reconciliado hace apenas dos meses.

Para despejar un poco de luz sobre el asunto, el Maestro Joao desveló el motivo por el que Yatra dejó a Aitana. "Él viaja de México a Madrid el día 2 para reencontrarse con ella, que vuelve de la gira a la casa para verle. Te puedo decir que él resolvió la relación en 10 minutos", explicó.

"Cuando llega el día siguiente, ella llega destrozada. Él le dice que rompe la relación, pero no le da ningún motivo. El motivo me parece a mí que venía de México, Nueva York, París y ahora está en Madrid. Eso se lo digo yo a Aitana, ahora está en Madrid", aclaró Joao, haciendo referencia a una posible infidelidad del colombiano.

La susodicha habría sido Bu Cuarón, la cantante mexicana de 20 años e hija del cineasta Alfonso Cuarón.

El problema durante su segunda oportunidad fue que él no estaba tan implicado en la relación como ella: "Cuando vuelven hace dos meses, ella se ha entregado al 1000, pero él no. Siempre ha tenido el piececito fuera de la relación. A él le gusta el salseo".

Aitana no se tomó nada bien la noticia de la ruptura e incluso llegó a dejar claro que jamás quiere volver a oír de su ex: "No pienso volver con él en mi vida. No volvería con él en mi vida".