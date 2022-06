Sebastián Yatra: "El vídeo de Camilo y Rauw fue a propósito, pido perdón si se me fue de la manos"

Sebastián Yatra se va a pasar el verano de escenario en escenario. Mientras el resto de mortales disfruta de las vacaciones, el artista llevará su música por varios rincones de España, pero eso no es todo. Luego llegarán los shows en Estados Unidos y Latinoamérica.

El Dharma Tour promete seguir expandiendo por el mundo la buena vibra de la música del colombiano, que no descarta invitar a Aitana a cantar con él. "Vamos a ver si cantamos Las Dudas juntos", apunta. Es su segunda colaboración y está incluida en el tercer disco del artista, Dharma.

"Me fascina, es el mejor álbum que he hecho hasta ahora", dice antes de asegurar que de momento no se ha parado a pensar en el próximo. El cuarto disco tendrá que esperar.

Sí ha lanzado un nuevo single, TV, que llega acompañado de un divertido videoclip con unos protagonistas de cuatro patas que recuerdan a Golfo y Reina, de La Dama y el Vagabundo. Pero nada más lejos de la realidad: Yatra no había visto el clásico de Disney y el parecido es toda una casualidad. "Me tocará verla", asegura entre risas.

"El vídeo fue a propósito, estoy todo el día bromeando"

Lo que no tuvo ni pizca de casualidad fue el vídeo que se volvió viral hace unas semanas. En las imágenes, grabadas durante una cena con la periodista argentina Susana Giménez, se le escucha decir la misma frase que ahora canta en TV: "Ni Camilo ni Rauw están tan enamoraus".

Fuera de contexto, podría interpretarse como un ataque a los artistas, pero nada que ver. "Obviamente el vídeo con Susana fue a propósito y se me ocurrió en ese momento. Yo todo el día estoy haciendo chistes y bromeando. Le dije 'por qué no hacemos esta conversación y filtramos un vídeo o lo que sea", recuerda sobre esta estrategia de marketing improvisada que inundó las redes de conjeturas y comentarios.

"Si se me fue de las manos, pido perdón. Ellos dos viven un amor espectacular con sus parejas y son espectaculares, son cultura pop, referencias", apunta.

"Rechazar American Idol fue la mejor decisión que pude tomar"

Gracias a su papel como coach en La Voz Kids ha quedado al descubierto la faceta más divertida del artista. Se lo pasa en grande subiendo al escenario con los niños y de charla con sus compañeros de sofá y pulsador: Aitana, Pablo López y David Bisbal. "Ninguno nos lo tomamos demasiado enserio", bromea.

Aitana, David Bisbal, Pablo López y Sebastián Yatra inauguran 'La Voz Kids' con un espectacular show // Roberto Sastre

No sabía que los tres coaches cumplen la profecía del segundo finalista de Operación Triunfo. No ganaron, pero Aitana, Pablo López y David Bisbal son los artistas que han tenido mayor proyección a largo plazo después del concurso, por encima incluso del vencedor de su edición. Al descubrir esta casualidad, Yatra lo tiene claro: "Yo quiero quedar segundo en Operación Triunfo", exclama.

Recuerda que él también empezó su carrera probando suerte en castings y programas de televisión: "Audicioné para American Idol con 14 años, fue en Chicago, me acuerdo, fui con mis papás". Aunque quedó seleccionado para la siguiente fase, descartó su participación en el reality musical. Debía firmar un contrato que le ataba a la cadena y prefirió construir él mismo su propio camino, sin ataduras. "Es la mejor decisión que pude tomar", reconoce.