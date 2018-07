30 Seconds to Mars estrena potente single 'Up in the air'

El grupo de 30 Seconds to Mars viene pisando fuerte con su nuevo single Up in the air. El tema es un adelanto del disco Love Lust Faith +Dreams.

'Up in the air', single de 30 seconds to mars / europafm.com

El grupo de Jared Leto está de vuelta con un nuevo y potente tema. En él, podemos apreciar toques electrónicos mezclados con guitarras y un estribillo pegadizo que combina un coro de niños y repetitivos "oh oh". El tema se presenta con un aire más comercial a lo que el grupo nos tiene acostumbrados. Éste se ha estrenado en exclusiva en la Estación Espacial Internacional de la NASA.

El single tiene muchísimas papeletas para que el grupo se lleve un nuevo premio MTV, no obstante, todavia está por ver. Lo que si sabemos a ciencia cierta es que el nuevo álbum Love Lust Faith + Dreams ha sido producido por Jared Leto y ha contado con la co-producción de Streve Lillywhite en cuatro de las 12 canciones que componen el álbum. El disco estará a la venta el próximo 20 de mayo.

A continuación os dejamos con el tracklist del álbum:

1. Birth

2. Conquistador

3. Up In The Air

4. City Of Angels

5. The Race

6. End Of All Days

7. Pyres Of Varanas

8. Bright Lights

9. Do Or Die

10. Convergence

11. Northern Lights

12. Depuis Le Debut

Escucha Up in the air de 30 Seconds to Mars: