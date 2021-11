Las seis actuaciones imprescindibles de Freddie Mercury

Te interesa El cómic de la vida de Freddie Mercury

Ya han pasado 30 años desde que Freddie Mercury nos dejó, pero su música no lo ha hecho jamás. Como solo ocurre con los grandes, su leyenda no hace más que crecer con el paso de los años. Freddie Mercury es música, es icono, es mito en sí mismo y es por eso que su nombre tiene un papel privilegiado en nuestra cultura.

Hoy, cuando nos toca llorar su muerte, damos las gracias por dejarnos disfrutar de actuaciones memorables que ya son parte de la historia de la música. Estas son las seis imprescindibles de Freddy Mercury.

'Killer Queen'

Cuando Queen no tenía el reconocimiento que sí tendría un par de años después, Killer Queen se convirtió en una de las primeras canciones con las que despuntaron de verdad y, por supuesto, Freddie Mercury está que se sale en esta actuación. La canción la podemos encontrar en su tercer disco de estudio, Sheer Heart Attack, y es un temazo que se debería escuchar todavía más. Killer Queen es del año 1974.

La versión que os recomendamos es la de Live at the Rainbow '74, uno de sus discos en directo más aclamados.

'We Will Rock You'

¿Quién no conoce esta canción? Uno de los himnos, otro más, de la historia del rock en letras mayúsculas. Fue editada por primera vez en 1977, en el disco News of the World. La actuación que vais a ver pertenece a la serie de conciertos que dio la banda en 1981 en Canadá. Ya en 2007 salió a la venta Queen Rock Montreal, el álbum realizado, después de grabar dos conciertos precisamente allí, en en Montreal. Discazo.

'Somebody To Love'

Para este título hay que viajar al mismo concierto y al mismo disco en directo, el Queen Rock Montreal. Sobran las palabras para describir a Mercury en esta canción. El tema Somebody To Love pertenece al disco A Day at the Races, de 1976.

'We Are The Champions'

¿Qué vamos a decir de esta canción que no se haya dicho ya?

We Are The Champions es la canción por antonomasia para celebrar un éxito deportivo, más aún si tenemos en cuenta que el estadio de Wembley fue el escenario elegido para interpretarla. Cada tema de este listado forma parte del tejido cultural musical de la sociedad occidental. La actuación legendaria de Freddie Mercury en Wembley, de 1985, lo dice todo. Delante de 74.000 espectadores que abarrotan el estadio, Freddie tocó el cielo. El Live Aid marcó un antes y un después definitivo para Queen. La canción es de 1977, de su álbum News of the World.

'Bohemian Rhapsody'

Muchos dicen que la actuación de Queen en el Live AID de Wembley en 1985 cambió la historia del rock en 20 minutos. Ese fue el tiempo que Freddie Mercury y los suyos necesitaron para grabar sus nombres a fuego en nuestra piel. Sí, otra vez, y para siempre, nos quedamos con Wembley. Quizá la imagen más icónica del artista provenga de este concierto, vestido de blanco, con tirantes y su mostacho impoluto. El título fue escrito para el álbum A Night at the Opera, de 1975. Un solo de guitarra, ópera, balada, ¿qué más se le puede pedir a una canción?

'Barcelona'

Barcelona es un tema interpretado por Freddie Mercury y Montserrat Caballé, quizá uno de los más emotivos. La canción fue utilizada como himno de los Juegos Olímpicos en Barcelona. Hoy recuperamos la versión que ambos cantaron en octubre de 1988, al aire libre, en el festival de Barcelona conocido como La Nit. El resto es historia.