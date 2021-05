El cómic de la vida de Freddie Mercury

Se espera la publicación de Freddie Mercury: Lover and Love, Singer of Songs para el mes de noviembre

Freddie Mercury se peleará con Superman y el Capitán América, pero no a puñetazos, sino simbólicamente, claro. De momento, el mundo de los crossover no se ha atrevido con esta posibilidad (aunque si existe, por ejemplo, una versión de Superman que combate contra Muhammad Ali, pero esa es otra historia). No obstante, la noticia de la jornada está más que clara: Freddie Mercury llega a las viñetas y contará con su propia novela gráfica. La obra se titula Freddie Mercury: Lover and Love, Singer of Songs.

La preventa de la obra ya está abierta y los precios, según la edición, varían desde los 30 hasta los 100 euros. El cómic está escrito por Tres Dean y dibujado por cinco artistas gráficos: Kyla Smith, Robin Richardson, Safiya Zerrougui, Tammy Wang y Amy Liu. La fecha de salida está marcada para el próximo noviembre, un mes muy especial, ya que el 24 de noviembre fue el día en en el que falleció Mercury hace 30 años. Freddie Mercury: Lover and Love, Singer of Songs es una colaboración entre Z2 Comics, Universal Music Group y Mercury Songs Ltd.

Freddie Mercury es una de las figuras más representativas e importantes de la historia de la música. Su legado es incuestionable y su vigencia sigue tan fuerte e influyente como siempre, sin que pierda fuelle. Mucho es lo que se ha escrito sobre la vida del cantante pero, en los últimos años, su figura ha recibido un nuevo impulso gracias a Bohemian Rhapsody, la película dirigida por Bryan Singer. El que fuera el máximo responsable de llevar a los X-Men a la gran pantalla sorprendió, a propios y extraños, con el retrato que nos ofreció sobre Mercury, interpretado por un soberbio Rami Malek.

¿Qué cuenta el cómic de Freddie Mercury?

Por lo que se sabe, la obra de Tres Dean viaja a la infancia del cantante, en Zanzíbar y la India, pero también recorre su etapa en Inglaterra y, por supuesto, su transformación en icono musical. Cómo no, el libro Freddie Mercury: A Life, In His Own Words, compilado por Greg Brooks y Simon Lupton, ha servido como núcleo para basar y estructurar el argumento. De hecho, Marta Lozano, nos cuenta que el cómic contendrá "citas textuales de Freddie Mercury". Desde luego, estamos ante una oportunidad diferente para conocer la cocción de canciones míticas como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You o Radio Ga ga, así como la vida privada y pública de uno de los grandes.

Freddie Mercury: Lover Of Life, Singer Of Songs estará disponible en preventa en sus ediciones básicas de tapa blanda de 136 páginas (cerca de 20 euros) y tapa dura (30 euros aproximadamente). La editorial Z2 también lanzará una edición especial, que ronda los 100 euros, de tapa dura y un LP de vinilo exclusivo. Esta edición, además, vendrá acompañada por unas ilustraciones especiales.

El cantante Freddie Mercury // EFE

Más comics de cantantes

Freddie Mercury no es el único artista que contará con su versión comiquera. Jim Morrison, Los Ramones y Johnny Cash son solo algunos de los nombres de una lista larguísima, compuesta por cantantes y grupos de rock que cuentan con su propia versión gráfica. No obstante, el cómic más rocambolesco de todos es el de Kiss, una obra que convierte a la banda de Gene Simmons en auténticos dioses del rock, con poderes incluidos. De hecho, hace unos años, Dynamite Entertainment publicó el cómic The Demon, un spin-off de Kiss, protagonizado únicamente por Simmons.