Selena Gomez, espectacular en ropa interior en 'Hands To Myself'

Selena Gomez está dispuesta a dejarnos a todos con la boca abierta en su próximo vídeo Hands to myself. Si hace unos días salía a la luz una misteriosa escena donde la policía detenía a la cantante , ahora la propia artista ha compartido las imágenes previas donde aparece de lo más explosiva en ropa interior tumbada en la cama.

Selena Gomez entra en su apartamento con unos tacones de infarto y un batín negro que poco le dura puesto dejando al descubierto un explosivo conjunto de ropa interior negro. Así empieza el avance del vídeo Hands to myself que Selena Gomez ha compartido en sus redes sociales.

Más sexy que nunca, la cantante muestra un look con el pelo liso y el flequillo recto mientras se pasea por el vestidor o se tumba en una cama con sábanas de raso negras también. Unas imágenes de lo más provocativas mientras suena por un altavoz su nuevo single Hands to myself.

Pero el sensual momento es interrumpido por la sirena de la policía que termina con Selena huyendo de la habitación. Puede que esta sea la escena previa al otro vídeo recientemente compartido en el que vemos a la cantante esposada luciendo el mismo look pero con una camisa blanca desabrochada entrando en el coche de policía acompañada por unos agentes.

Poco a poco se va desvelando el que parece que será uno de los vídeos más impactantes que ha hecho la artista hasta ahora.