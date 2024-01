Selena Gomez interpretará a Linda Ronstadt en su biopic

La carrera actoral de Selena Gomez está más activa que nunca.

La protagonista de Only Murders in the Building se ha embarcado en un nuevo proyecto cinematográfico, en el que dará vida a la condecorada cantante estadounidense Linda Ronstadt, según han informado varios medios como Variety, Rolling Stone y Los Angeles Times.

Pero ha sido la propia Linda la que ha terminado de confirmar esta noticia publicando los posts de estos medios en su perfil de Instagram junto a la frase 'todo empezó con un simple sueño'.

Unos días antes, Selena comenzó dejando pistas en sus redes sociales sobre su posible participación en la película biográfica de Ronstadt, en la que publicó una foto leyendo las memorias de la cantante.

La elección no solo ha sido por su notable parecido físico, que la propia Selena reconoció en una entrevista en 2015, hay otros motivos por los que Gomez es la persona perfecta para interpretar a la cantante: ambas tienen raíces mexicanas.

Además de hacer música rock y country, la ganadora de 11 premios Grammy lanzó dos álbumes completamente en español de música regional mexicana, Más canciones y Canciones a mi padre, pues al igual que Selena, su padre es mexicano y quiso honrar sus orígenes a través de sus canciones.

En el año 2021, Selena Gomez publicó Revelación, un EP de ocho canciones en español donde usó parte del imaginario mexicano para su videoclip De Una Vez. "Soy latina por donde me vean. Estoy muy orgullosa de mis ancestros; es algo importante para mí. Me encanta tener el apellido Gómez y nunca quise minimizar ese lado de mi identidad", contó a Los Angeles Times tras su lanzamiento.

También fue una manera de agradecer el apoyo a sus fans latinoamericanos.

Por el momento se desconocen datos de interés de la cinta como su título o fecha de estreno, pero según Great Eastern Music, la película será producida por James Keach.