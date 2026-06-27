Setlist de Ana Mena para sus conciertos en festivales: las canciones del 'Summer Affair Tour'

Ana Mena sigue preparando su nuevo disco, pero mientras tanto está celebrando varios conciertos este verano por festivales bajo la gira Summer Affair Tour. De momento, la malagueña ha actuado en el Tenerife Music Festival y el Bigsound Festival de Valencia.

En estos primeros espectáculos, Ana Mena ha presentado el setlist de canciones, donde se incluyen sus mayores éxitos y sus últimos sencillos: Lárgate y Pa ti toa <3, su reciente colaboración con Lola Índigo que promete convertirse en una de las canciones del verano.

Al conocer el repertorio, muchos fans le pidieron a Ana Mena que incluyera Me enamoro. Ante los numerosos comentarios en redes sociales, la artista explicó por qué este tema no forma parte del setlist: "Amores, Me enamoro estaba incluida, pero antes de empezar me pidieron que recortara dos temas porque a veces los festivales van muy apretados de tiempo, y esto a veces pasa. Yo por mí cantaba todo siempre", escribió en X tras su actuación en el Tenerife Music Festival.

Algunos fans llegaron a pedirle que eliminara Solo o Un beso de improviso para incluir Me enamoro, una propuesta que Ana Mena descartó porque esas dos canciones "van pegadas", según publicó en X.

Setlist del 'Summer Affair Tour'

El repertorio de Ana Mena para sus conciertos de verano incluye 12 canciones, aunque el setlist podría sufrir cambios dependiendo de cada festival:

Carita triste

Solo

Un beso de improviso

Lárgate

A un paso de la luna

Pa ti toa <3

Quiero decirte

Un clásico

Se iluminaba

Música ligera

Madrid City

Las 12

Todos los conciertos de Ana Mena este verano